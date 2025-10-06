GS３戦全勝を飾った日本。（C）Getty Images

　船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現在、チリで開催されているU-20ワールドカップを戦っている。

　グループステージ（A組）の初戦でエジプトに２−０で快勝すると、続く第２戦もホスト国のチリに２−０で勝利。最終節でもニュージーランドに３−０で完勝して３戦全勝。堂々の首位通過を決めた。

　現地10月５日にはグループステージの全日程が終了。ラウンド16でC組／D組／E組の３位チームのいずれかと対戦する可能性があった日本の相手はフランスに決まった。
 
　これを受けて、フランス大手紙『l'équipe』は、「U20ワールドカップ、ベスト16の対戦カードが決定。フランスが日本に挑戦する」と報じ、船越ジャパンを以下のように警戒した。

「日本はグループステージで強いインパクトを残した。A組の首位を堅持し、３試合連続無失点（７得点・０失点）の好調ぶりを見せている。この圧倒的な強さで、有力な優勝候補の１つとなっている」

　フランスは日本が今年３月の国際親善試合で、３−１で勝利した相手でもある。試合は日本時間で９日の８時にキックオフ予定だ。

