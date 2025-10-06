¡Ö¤³¤ì¤Ï½³¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¡×½Ð¸½¤·¤¿¡ÈÀÖ¤¤ÊÉ¡É¡¡PK¼ºÇÔ¤Ç¡Ä¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡Ö´°Á´¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤¿¡×
¿À¸Í¡¦µÜÂåÂçÀ»¤ÎPK¤ò±ºÏÂ¡¦À¾Àî¼þºî¤¬´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿
¡¡¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡ÈÀÖ¤¤ÊÉ¡É¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï10·î4Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£GKÀ¾Àî¼þºî¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¡¢FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°È¾39Ê¬¡¢DF²®¸¶ÂóÌé¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò¸¥¾å¡£¿À¸Í¤ÏFWµÜÂåÂçÀ»¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¼é¸î¿À¤ÎÀ¾Àî¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Ø¤Î¥¥Ã¥¯¤ò´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤¿FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢±ºÏÂ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ºÏÂ¤Ï¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¥Æ¥ê¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¾®ÆÀÅÀº¹¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤Ãæ¤Î¿À¸Í¤ò·âÇË¡£¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡ÖÇØÃæ¤ËÇØÉé¤¦Íê¤â¤·¤¤ÀÖ¤¤ÊÉ¡×¤È»î¹ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿PK¥·¡¼¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÀÖ¤¤ÊÉ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡ÖÀÖÊÉ¤«¤Ã¤³¤¤¤£¡¼¡ª¡×¡ÖµÜÂå´°Á´¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤¿¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï½³¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö±ºÏÂ¤Î¤³¤Î°µ¤ÏÂ¾¥µ¥Ý¤Ê¤¬¤éÂº·É¤¹¤ë¤ï¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢PK¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿À¾Àî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼þ¤¯¤ó¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¿À¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿À¾Àî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤ë¤È¤³¤íÎ®ÀÐ¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë