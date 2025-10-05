ÊÂ¤Ð¤º³°¿©³×Ì¿¡¢Í½Ìó¡¦ÃíÊ¸¡¦·èºÑ¤¬°ìÂÎ²½
【外食業界のリアル・24】外食の世界では、これまで「予約」「注文」「決済」はそれぞれ別々の仕組みで処理されるのが当たり前だった。例えば予約がクラウド台帳、注文が店内タブレット端末やスマートフォン（スマホ）、決済がPOSレジ。利用者は場面ごとに別のシステムに触れる必要があり、データを共通化し、横断したアプローチも限定されていた。しかし近年、予約から注文、決済までを一気通貫で処理する流れが出ていており、ユーザー体験を変えるだけでなく、店舗オペレーションの在り方を変える可能性も秘めている。今回は一気通貫について語りたいと思う。
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡ÖÆü»þ¡×¡Ö¿Í¿ô¡×¡Ö´õË¾¤Î¥³¡¼¥¹¡×¡Ö´´»ö¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ö´´»ö¤ÎÏ¢ÍíÀè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬Í½ÌóÂæÄ¢¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÇÛÀÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃíÊ¸¤ÏÅöÆü¡¢Å¹Æâ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£Ã¼Ëö¤ÇÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÀÊ¤ËºÂ¤ë¤ÈÎÁÍý¤¬½ç¼¡Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÊ¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÏÍèÅ¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤«¡×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¿©¶È³¦¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î¿Íµ¤Å¹¤ä¹âµéÅ¹¤ò½ü¤¯¤È»öÁ°·èºÑ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Îã³°Åª¤Ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¾¯¤·»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤À¤±¤ÎÄó¶¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Æ¾ì¤Ïº®»¨¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í½Ìó»þ¤Ë¥³¡¼¥¹ÁªÂò¤È·èºÑ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¡¢ÅöÆü¤Ï¼õÉÕ³ÎÇ§¸å¤¹¤°¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹Í½Ìó¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¿©ºà¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢»Å¹þ¤ß¤òºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÍèÅ¹¸å¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿ÎÁÍý¤ò½çÈÖ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÎÁÍý¤òÁª¤Ù¤ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹¥¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¡×¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¿Í¡×¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£²áµî¤ÎÍ½Ìó¤äÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ï¤¤¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë´°Á´¤Ê¡È¹¥¤ßÍ½Â¬¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¤â¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¯½Ð¤¹¤«¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£¤â¤·Í½Ìó»þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÍèÅ¹¤ÈÆ±»þ¤ËÎÁÍý¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¡ÈÂÔ¤Á»þ´Ö¥¼¥í¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»öÁ°¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢»ÅÆþ¤ì¤äÄ´Íý¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤ÎÎÁÍý¤ò»öÁ°¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤äÁ°ºÚ¤À¤±¤Ç¤â·è¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅöÆü¤ÎÉé²Ù¤¬¾¯¤·¸º¤ë¡£Í½ÌóÂæÄ¢¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³°¿©¶È³¦¤¬Ä¹Ç¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤ËÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤¢¤ë¡£»öÁ°·èºÑ¤Ï¤½¤ÎÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶È³¦Åª¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÍ½Ìó»þ¤Ë·èºÑ¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÍèÅ¹¸å¤¹¤°¤ËÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤Þ¡¢Í½ÌóÂæÄ¢¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡¢·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ¢·È¤Ï¡È³°¿©DX¤Î¿·É¸½à¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Ìó¤ÈÆ±»þ¤ËÃíÊ¸¤È·èºÑ¤¬´°Î»¤·¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡¦»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤³°¿©ÂÎ¸³¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡¦º¸ÀîÍµµ¬¡Ë
¡üÍ½Ìó¾ðÊó¤ÈÃíÊ¸¾ðÊó¤ÎÊ¬ÃÇ
¡üÊÑ¤ï¤ëÅ¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡ü¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡¦»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤³°¿©ÂÎ¸³¡×¤Ø
