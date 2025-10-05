「雨の日、着る服ない問題」→ 解決！【ワークマン】大人の「即戦力ボトムス」

雨の日の通勤やお出かけ。お気に入りの服が汚れないように何かと気を使うもの。そんな時にぴったりのアイテムを【ワークマン】で発見！「撥水機能付きボトムス」なら雨水や汚れが気になりにくく、気負わず出かけられそうです。機能付きなのに普段使いしやすいきれいめデザインで、大人の着こなしもマッチ。大人世代の「即戦力ボトムス」として、毎日のワードローブに迎えて。

タック入りできれいめなゆったりパンツ

【ワークマン】「レディース撥水ランタンパンツ」\2,300（税込）

ほどよくゆったりシルエットながら、タック入りのデザインできれい見えが狙えるランタンパンツ。高撥水機能がついているので、雨の日も気兼ねなく外出できそう。カラー展開はブラック・チャコール・オートミールの3色で、どの色もカジュアルからきれいめまで合わせやすいのがポイント。雨の日でもおしゃれに過ごしたい人にぴったりの、即戦力パンツと言えそうです。

フェミニン派必見の上品スカート

【ワークマン】「レディースビンテージタフタプリーツスカート」\2,300（税込）

雨の日でもスカートコーデを楽しみたい人におすすめなのが、こちらのプリーツスカート。軽やかな素材に撥水加工が施されているので、雨も気にせず上品なスタイルをキープできそう。きれいめコーデにはもちろん、カジュアルなスニーカーとも合わせやすく、オンオフ問わない活躍が期待できます。細かいプリーツが動くたびに美しく揺れ、雨の日でも気分を上げてくれること間違いなしかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M