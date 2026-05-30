サントリービバレッジ＆フードは「サントリー黒烏龍茶OTPP」（以下、黒烏龍茶）と「中華そば 郄野」とのコラボレーションのもと、油そば屋「黒烏龍亭」を5月29日から3日間、渋谷サクラステージ404Kitchen（東京都渋谷区）でオープンしている。ここでしか味わえない「中華そば 高野」監修の油そばと「黒烏龍茶」とのセットを税込2500円で販売。食券機で全24種類のトッピングを30秒間押し放題とした点が目玉の1つとなって