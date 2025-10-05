渋谷で『イカゲーム』の世界観に没入できる体験型イベントが開催決定！ 約90分間の「だるまさんがころんだ」など参加可能
Netflixシリーズ『イカゲーム』の独創的な世界観を体験できるイベント「渋谷リアル・イカゲーム」が、2026年1月16日（金）〜2026年7月20日（月・祝）の期間、東京・渋谷にある渋谷フクラス内の東急プラザ渋谷3階で開催される。
【写真】 ドラマの世界を再現！ イベント会場の様子
■カフェやグッズも
今回開催される「渋谷リアル・イカゲーム」は、世界的メガヒットを記録したサバイバルスリラー『イカゲーム』の世界に入り込んだような没入感が最大20人で楽しめる期間限定の体験型イベント。
参加者は自身の顔をスキャンしてプレイヤーとして登録し、約90分間「だるまさんがころんだ」や「綱引き」、「ビー玉遊び」など合計6つのゲームを経て、優勝者1人を決定。作品を見ていない人でも満喫できる内容となっている。
また、さまざまなメニューが味わえるカフェが展開されるほか、特別なフレームで記念撮影可能なフォトゾーンや、グッズが並ぶショップ「ヨンヒの遊び場」も用意され、ゲームの前後にも特別なエンターテイメント空間が提供される。
なお、「リアル・イカゲーム」はアメリカ・ニューヨークを皮切りに、スペイン・マドリードや韓国・ソンスドンでも実施された世界中で人気のイベント。日本では、東急不動産がNetflixからライセンスを得て、KX Korea Inc．および電通ミュージック・アンド・エンタテインメントとの共同事業で開催する。
