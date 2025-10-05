国技館で「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」

大相撲で幕内優勝4度を誇る元貴景勝の湊川親方が4日、東京・両国国技館で「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」に参加した。スリムになった体が話題になっていた同親方だが、断髪式でまげに別れを告げると、相撲ファンから様々な声が上がった。

同協会公式サイトによると、元貴景勝の湊川親方は現役時代、体重165キロ。現在は大幅に体重を落としている。

あまりにもスリムな体型に、Xで「現役の姿とは全く違う」「痩せすぎて『誰！？』状態…！」などの声が上がっていたが、断髪式でまげを落とし、スーツ姿になると印象がさらに一変。様々なコメントが寄せられた。

「貴景勝、まげが無いとガチ普通の若いリーマン」

「まげを切り落としてスッキリした貴景勝」

「誰ーーーーーーーェ！？笑」

「まげが取れたら更に別人過ぎるよね」

「マゲなくなったらもう誰だか分かんなくなっちゃう」

「入社1年目の新入社員が初出勤する日の朝って感じ」

「おお！なんか大学生みたいになってる」

「素敵すぎて、もう誰だかわかんないよ！」

湊川親方は、昨年9月に現役引退を発表。現在は常盤山部屋付き親方として、後進の指導に当たっている。



（THE ANSWER編集部）