マンチェスター・Uvsサンダーランド スタメン発表
[10.4 プレミアリーグ第7節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 35 D. León
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 26 アルトゥール・マスアク
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 24 シモン・アディングラ
MF 25 ベルトラン・トラオレ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 5 ダニエル・バラード
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 L. O'Nien
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
監督
Régis Le Bris
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 35 D. León
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 26 アルトゥール・マスアク
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 24 シモン・アディングラ
MF 25 ベルトラン・トラオレ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 5 ダニエル・バラード
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 L. O'Nien
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
監督
Régis Le Bris
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります