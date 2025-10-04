【ハイキュー!!】サンキューマートに限定アイテム・ユニフォーム、マスコットや「しまだマート」グッズも♪
アニメ『ハイキュー!!』の限定アイテムがサンキューマートから新登場！ ユニフォームデザインや「アニマルマスコット」「しまだマート」の人気モチーフアイテムが目白押しだ。
☆『ハイキュー!!』世界観をたっぷり楽しめる限定アイテムをチェック！（写真23点）＞＞＞
アニメ『ハイキュー‼』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2012年12号〜2020年33・34合併号まで連載された古舘春一による高校バレーボールを題材にした同名漫画を原作としたアニメーション作品。
TVアニメは、2014年から毎日放送・TBS系列にて放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作。2024年には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入が200億円を突破し、多くのファンから支持されている。
このたび、「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」に本作をモチーフとしたアイテムが新登場！
今回はユニフォームデザインや人気モチーフ「アニマルマスコット」「しまだマート」を取り入れ、『ハイキュー!!』の世界観を日常でも楽しめる、バラエティ豊かなラインナップで展開される。
ユニフォーム型＆デザインのユニークなエコバッグや、各学校のアニマルマスコットをモチーフにした前髪クリップのほか、アンクルソックスや巾着、ステッカーやダイカットなど、雑貨・アパレル・ステーショナリーと幅広いラインナップでお届け。
日々のメイクも楽しくなりそうな折りたたみミラーや可愛いアニマルマスコットがデザインされたヘアバンドなど、毎日に『ハイキュー!!』を感じられる注目アイテムが盛りだくさんだ。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
