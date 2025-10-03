この記事をまとめると ■ロジ・テック トーシンの鵜飼社長は94歳にして現役の物流マン ■物流業界に60年以上身を置く鵜飼さんにインタビューを行った ■鵜飼さんは書道や大学での学び直しなどいまなお挑戦を続けている

物流業界の大ベテランにインタビュー

昭和44年の創業以来ずっと物流業界を見つづけているのが、神奈川県川崎市の物流倉庫「ロジ・テック トーシン」の鵜飼史郎社長、御年94歳。物流業界に身を置いて60年近く。業界の隅々までを知り尽くした、まさに物流の生き字引だ。

ロジ・テックトーシンの歴史は、ヤマハのオーディオ製品保管・配送搬入のセッティングからスタートした。その後、多岐にわたる物流業務を展開しながら現在に至る。

そうした流れのなかで黎明期からずっと物流業界を見つめてきた鵜飼社長にお話を聞くことができたので、その一部を紹介しよう。

最初に驚かされたのは、鵜飼社長の記憶力のよさと、最新のニュースや話題に対する敏感さだ。かなり昔の出来事も「あれは〇〇年のことでしたね」と即座に口にされる機会が本当に多かった。

そんな鵜飼社長に、物流業界の大きな転換期はいつだったのかを聞いてみた。「大きな転換期としてはふたつの出来事がありました。ひとつは昭和56年にヤマト運輸が宅急便をスタートさせたこと。それともうひとつは海上コンテナが登場したことでしょうね」。

いまでこそ海上コンテナは珍しいものではなくなったが、その登場は物流業界に節目を作るほど重要な出来事だったのだ。

「コンテナが登場したと同時に荷役の流れが一気に変わりました。それまで、港についた荷物は人の力で荷揚げされ、それから配送先ごとに仕わけられる。しかし、コンテナを使うと、荷揚げ作業がなくなり荷物はユーザーに直行します。この流れは大幅に港で働く労働力の削減につながりましたね」。

御年94歳にして現役の物流マン

ここでもう少し、荷揚げ作業と海上コンテナについて聞いてみることにした。

「そもそも港は日当で働く労働者によって成り立っていたわけです。たとえば、港にお米が入ってくる。しかし、そのお米は全部バラなんです。だから袋ごとに船のクレーンでもち上げてから人力でトラックに載せる。そこから袋詰めをはじめるんですから、手間も人も必要なのは当然です。しかし海上コンテナは、コンテナごと船から下ろしてクレーンでトラックに載せるので積み替えが必要ないんです。これはシステムとしては革命でした」。

ではこのときに荷揚げの仕事がなくなった人夫たちは、どこへ向かったのだろうか。

「確かに港での仕事は減ったでしょうが、農業や工業が急速に伸びていく時代であったことから、そこが吸収していったんでしょうね。それと同時に教育が普及しましたね。徐々に高校あるいは大学を出る人が多くなり、そういう学歴が高い人たちは人夫などはやりませんから、ちょうど時代がうまい具合に重なったんでしょうね」。

現代の物流はさまざまな変化を経ていまに至るわけだが、当時を知る鵜飼社長の話は面白く、そして非常に興味深い。長きにわたり物流業界に身を置いているだけに、話を聞く時間はいくらあっても足りないほどだった。

最後に鵜飼社長にこれからやりたいことはあるのかを聞いてみたところ、こんな答えが返ってきた。「ずっと書道を習っていたのですが、ここ2年間休んでおりまして。また再開しようと考えています。あとは80歳のときに1年間京都の大学に古典を習いに行っていたのですが、また勉強しに行ってみたいですね。同じものを見ても、自分とは違う感想をもったり、斬新な捉え方をする若い人たちの感性には驚くことも多いですからね」。

いまでも週に何日かは倉庫に出向く鵜飼社長、じつは大の活字好きでもある。自分で執筆した自叙伝も3冊目を執筆中だとのこと。さらに大学で物流について講義するほどのパワフルさをもち合わせている、日々変化する物流業界をいまも見守る現役の物流マンだ。

取材協力：株式会社ロジ・テック トーシン