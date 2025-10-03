ÀäÉÊ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤òÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î±£¤ì²È¤Ç´®Ç½¡¡¡È¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥µ¥ï¡¼¡É¤ÈÈ¾½Ï¶Ì»Ò¤¬¤È¤í¤±¤ë
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¾ÆÃñ¼ò¾ì¡Øµï¼ò¾ìIGOR COSY¡Ê¥¤¥´¡¼¥ë¥³¡¼¥¸¡¼¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë!?¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«
¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ÆÃñ¥é¥¤¥Õ¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¡©¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÏÇ¤ÎÅ¹¤¬2025Ç¯5·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¾ÆÃñ¤ÈÃº²Ð¾Æ¤¤Î¿Íµ¤Å¹¤Î»ÐËåÅ¹¡£¤³¤Á¤é¤Ïµ¬ÌÏ¤¬¤¤å¤Ã¤È¾®¤µ¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¾ÆÃñ¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬¥¦¥ê¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¿å³ä¤ê¤ä¥½¡¼¥À³ä¤ê¤Ï¹á¤êÎ©¤Ä¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¡£É¹¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤ëÌ£¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¤ªÅò³ä¤ê¤Ê¤é¥¥ÓÅü¤ËÄÒ¤±¤¿¥ì¥â¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É»×¤ï¤º¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¿·Á¯¡£
²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¼ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤è¤ê¶á¤·¤¤ÊÆ¾ÆÃñ¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¾ÆÃñ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¼è¤êÁÈ¤àÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤é¤Î»ÑÀª¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ê¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¾½Ï¶Ì»Ò¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²800±ß¡¢ÀéËÜºù¤ªÅò³ä¤ê750±ß¡Ê¤¤ÓÅü¥ì¥â¥ó¤Ï¡Ü100±ß¡Ë¡¢±ÀÃ°¤Î¤»ÆÚ¾ÆÇä¥é¥¤¥à¥ê¡¼¥Õ¤Î¹á¤ê1200±ß¡¢¾ð¤±Åè¥Û¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥µ¥ï¡¼800±ß
¡Øµï¼ò¾ìIGOR COSY¡Ê¥¤¥´¡¼¥ë¥³¡¼¥¸¡¼¡Ë¡Ù¡Êº¸¼êÁ°¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡ËÈ¾½Ï¶Ì»Ò¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¡800±ß¡¢ÀéËÜºù¤ªÅò³ä¤ê¡¡750±ß¡Ê¤¤ÓÅü¥ì¥â¥ó¤Ï¡Ü100±ß¡Ë¡¢±ÀÃ°¤Î¤»ÆÚ¾ÆÇä¥é¥¤¥à¥ê¡¼¥Õ¤Î¹á¤ê¡¡1200±ß¡¢¾ð¤±Åè¥Û¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥µ¥ï¡¼¡¡800±ß¡¡¤³¤ÎÅ¹¤À¤±¤Î¼«²ÈÀ½¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ÏÀäÌ¯¤ÊÈ¾½Ï¶Ì»Ò¡£ÆÚÆù¤ò¼êÀÚ¤ê¤Ç»Å¹þ¤à¾ÆÇä¤Ï¥¦¥Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥é¥¤¥à¥ê¡¼¥Õ¤¬ÁÖ¤ä¤«¡£Çþ´§¾ð¤±Åè¤ÈÀõ´Ö¥³¡¼¥é¤ò»È¤¦¹á¤Ð¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬ËÉÙ
ÎÁÍý¤À¤Ã¤ÆÌû²÷¡£¥¦¥Ë¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ëÌ¾Êª¾ÆÇä¤äÈ¾½Ï¶Ì»Ò¤¬¤È¤í¤±¤ë¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ËÊÐ¤é¤ºÂ¿Ê¸²½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿Ì£¤Ï¤É¤ì¤âÉ´ÅÀËþÅÀ¤À¡ª
¡Øµï¼ò¾ìIGOR COSY¡Ê¥¤¥´¡¼¥ë¥³¡¼¥¸¡¼¡Ë¡Ù¡Êº¸¡ËÅ¹Ä¹¡¡ºù°æ°«¤µ¤ó¡¢¡Ê±¦¡ËÉûÅ¹Ä¹¡¡ÅÏÊÕ¾®²Æ¤µ¤ó
Å¹Ä¹¡§ºù°æ°«¤µ¤ó¡¢ÉûÅ¹Ä¹¡§ÅÏÊÕ¾®²Æ¤µ¤ó¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸°û¤ß¤Ç¾ÆÃñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡ª¡×
¡Øµï¼ò¾ìIGOR COSY¡Ê¥¤¥´¡¼¥ë¥³¡¼¥¸¡¼¡Ë¡Ù
Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡Øµï¼ò¾ìIGOR COSY¡Ê¥¤¥´¡¼¥ë¥³¡¼¥¸¡¼¡Ë¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Øµï¼ò¾ìIGOR COSY¡Ê¥¤¥´¡¼¥ë¥³¡¼¥¸¡¼¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶1-36-15¥È¡¼¥«¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6407-8373
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï17»þ¡Á23»þ¡Ê22»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡Ï·î¡¦ÉÔÄêµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþ¤Û¤«Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÌó70¼ï¤Î¾ÆÃñ¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿ÂçÀ¾ÍÛ¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯8·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖÇþ¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÅìµþ¤ÎÅ¹2Áª¡ª¡¡²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾ÆÃñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Çþ¾ÆÃñ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ªÅ¹¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÄÒ¤±¥Á¡¼¥º¡É¤ÎÈ¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥µ¥é¥À¡Ê6Ëç¡Ë