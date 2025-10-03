東京株式（大引け）＝８３２円高と大幅続伸、半導体関連など買われ最高値更新
３日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場が上昇したことが追い風となり、半導体などハイテク株が買われ、日経平均株価は最高値を更新した。
大引けの日経平均株価は前日比８３２円７７銭高の４万５７６９円５０銭。プライム市場の売買高概算は２３億１０万株。売買代金概算は５兆２０７７億円となった。値上がり銘柄数は１２４１と全体の約７６％、値下がり銘柄数は３２０、変わらずは５５銘柄だった。
前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８ドル高となり、ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数も値を上げ、主要３指数がそろって最高値を更新した。米追加利下げへの期待が強くハイテク株などが上昇した。これを受けた東京市場も、日経平均株価は値を上げてスタート。ＡＩ関連の半導体関連株を中心に買いが流入した。ソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞などが買われ日経平均株価を押し上げた。先物を中心に海外投資家とみられる買いが流入した。４日の自民党総裁選が意識されるなか、午後に入ってからは高値圏での一進一退が続いたが、大引けにかけ値を上げ、日経平均株価は９月２５日につけた最高値（４万５７５４円）を６営業日ぶりに更新した。
個別銘柄では、東京エレクトロン＜8035＞が買われ、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞は連日の急騰。ソシオネクスト＜6526＞やルネサスエレクトロニクス＜6723＞、ＳＵＭＣＯ＜3436＞が値を上げた。米オープンＡＩとの提携が報道された日立製作所＜6501＞が大幅高となり、東京電力ホールディングス＜9501＞やＪＸ金属＜5016＞が上昇した。三菱重工業＜7011＞や富士通＜6702＞、トヨタ自動車＜7203＞が高い。
半面、ディスコ＜6146＞やレーザーテック＜6920＞は安く、サンリオ＜8136＞や任天堂＜7974＞、川崎重工業＜7012＞が値を下げた。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞やＳＣＲＥＥＮホールディングス＜7735＞も軟調。良品計画＜7453＞やアサヒグループホールディングス＜2502＞、ニトリホールディングス＜9843＞が売られた。
出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ
