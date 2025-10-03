東京株式（大引け）＝８３２円高と大幅続伸、半導体関連など買われ最高値更新
３日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場が上昇したことが追い風となり、半導体などハイテク株が買われ、日経平均株価は最高値を更新した。
大引けの日経平均株価は前日比８３２円７７銭高の４万５７６９円５０銭。プライム市場の売買高概算は２３億１０万株。売買代金概算は５兆２０７７億円となった。値上がり銘柄数は１２４１と全体の約７６％、値下がり銘柄数は３２０、変わらずは５５銘柄だった。
前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８ドル高となり、ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数も値を上げ、主要３指数がそろって最高値を更新した。米追加利下げへの期待が強くハイテク株などが上昇した。これを受けた東京市場も、日経平均株価は値を上げてスタート。ＡＩ関連の半導体関連株を中心に買いが流入した。ソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>などが買われ日経平均株価を押し上げた。先物を中心に海外投資家とみられる買いが流入した。４日の自民党総裁選が意識されるなか、午後に入ってからは高値圏での一進一退が続いたが、大引けにかけ値を上げ、日経平均株価は９月２５日につけた最高値（４万５７５４円）を６営業日ぶりに更新した。
個別銘柄では、東京エレクトロン<8035.T>が買われ、キオクシアホールディングス<285A.T>は連日の急騰。ソシオネクスト<6526.T>やルネサスエレクトロニクス<6723.T>、ＳＵＭＣＯ<3436.T>が値を上げた。米オープンＡＩとの提携が報道された日立製作所<6501.T>が大幅高となり、東京電力ホールディングス<9501.T>やＪＸ金属<5016.T>が上昇した。三菱重工業<7011.T>や富士通<6702.T>、トヨタ自動車<7203.T>が高い。
半面、ディスコ<6146.T>やレーザーテック<6920.T>は安く、サンリオ<8136.T>や任天堂<7974.T>、川崎重工業<7012.T>が値を下げた。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>やＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>も軟調。良品計画<7453.T>やアサヒグループホールディングス<2502.T>、ニトリホールディングス<9843.T>が売られた。
出所：MINKABU PRESS
