NIKO NIKO TAN TAN、TVアニメ『ガングリオン』エンディング主題歌「ミラクル」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ジャンルを超越した音楽×映像×アートを創造するクリエイティブミクスチャーユニットNIKO NIKO TAN TAN (ニコニコタンタン)が配信SINGLE「ミラクル」をリリース。あわせて同作のビジュアライザーも公開となった。

本作は、10月3日（金）より、テレビ東京ほか、テレビ大阪、AT-X、BSよしもとなどでも順次放送スタートとなるTVアニメ『ガングリオン』のエンディング主題歌として書き下ろされた一作。

自身初のアニメ主題歌となる今作は、原作に寄り添った歌詞世界に優しいサウンドが沁み渡る内容となっており、どんなに打ちのめされた日があっても希望だけは持っていたいと思わせる、さりげない応援歌に仕上がっている。

NIKO NIKO TAN TANは、今年2025年＝ニコニコイヤーと題し、2/5にZepp Shinjukuでの主催ライブを開催。 JAPAN JAM、RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZOへの初出演、フランス・台北での海外ライブ、東京・大阪・名古屋国際工科専門職大学TV CMへの起用や2026年公開映画『万事快調<オール・グリーンズ>』 主題歌起用等、話題継続中。

明後日10月3日には東京・Spotify O-EASTにてワンマンツアー開催、さらに本ツアーには、自身初となる海外公演（台北・上海・北京）も含まれる等、活動の幅も大きく広がっている。

ますます勢いの増すNIKO NIKO TAN TANを目撃するチャンスをお見逃しなく。

＜コメント＞

この度、アニメ「ガングリオン」の主題歌として「ミラクル」という楽曲を書き下ろしさせていただきました。これは大きな奇跡ではなく、銘々に日々を生き抜く小さな灯りのような意味を込めました。その小さな重なりが、いずれ大きな希望のようなものを生むとも思います。アニメ主題歌を担当するというのも、憧れのひとつだったのでオファーいただけたことをとても光栄に思います。是非アニメと合わせてお楽しみください！

OCHAN（NIKO NIKO TAN TAN）

●配信情報「ミラクル」配信中配信リンクはこちらhttps://nntt.lnk.to/Miracle

●作品情報

TVアニメ『ガングリオン』

テレ東 10月3日（金）より 毎週金曜25:53〜26:00

テレビ大阪 10月7日（火）より 毎週火曜21:55〜22:00

AT-X 10月3日（金）より 毎週金曜20:30〜20:45 ※最速放送

BSよしもと 10月4日（土）より 毎週土曜22:55〜23:00

＜あらすじ＞

2000年代初頭の東京。世界征服を目論む「株式会社ガングリオン」の戦闘員・磯辺。彼の職場は戦場だ。タイツ一枚で「東京スギ花粉作戦」や「富士山爆破作戦」に臨むも、ヒーロー・ホープマンの正義という名の一撃にあっさり惨敗。コンプラ黎明期、上司の無茶にもひたすら耐えて奮闘する…すべてのはたらく人々に捧ぐ、“お仕事”ドラマ。どこか人ごとではない、哀しきサラリーマン戦闘員の物語。

【STAFF】

原作：白岩久弥

漫画：いつきたかし（ヨシモトブックス）

企画：吉本興業

脚本：はりせ

監督：渡辺歩

助監督：田中亮輔

キャラクターデザイン・総作画監督：藤田しげる

コンテ：田中亮輔 宮本託自 宮地昌幸 山本寛 山村日向 牛嶋新一郎 ソガメグミ 安部祐二郎

シリーズ構成：塩野智章

色彩設計：中野尚美

美術監督：中村嘉博

撮影監督：横山友哉

動画監督：新井田風香

CGディレクター：向井択海

編集：廣荑清志

音楽：浅見武男

音楽制作：INSPION

音響監督：小泉紀介

音響制作：INSPIONエッジ

アニメーションプロデューサー：深江暢

アニメーション制作：studio maf

協力：よしもとブロードエンタテインメント

製作：ガングリオン製作委員会

エンディング主題歌：「ミラクル」

歌：NIKO NIKO TAN TAN

作詞・作曲：OCHAN

編曲：OCHAN/Anabebe

レーベル：ビクターエンタテインメント/Getting Better

【CAST】

磯辺健司：上田燿司

シャドー大佐 （本名 影山稔）：立木文彦

ホープマン（HOPEMAN）：杉田智和

磯辺節子：古賀葵

磯辺タカシ：青山吉能

ユミコ：遠野ひかる

屋台のオヤジ：板尾創路

●ライブ情報

NIKO NIKO TAN TAN『︕』ONE-MAN TOUR 2025

10/3（金）東京：Spotify O-EAST

開場18:00 開演19:00

受付URL

https://l-tike.com/nikonikotantan/

追加公演

11.8(sat) Taipei THE WALL Live House

Special Guest POPOJ

受付URL

https://feather-edge.kktix.cc/events/okfhbr

11.13(thu) Shanghai ANDAI NAMCO Shanghai Base

Guest:since tmrw

受付URL

https://wap.showstart.com/event/278637?ssfrom=user-51410

11月Beijing ＊詳細後日

＜NIKO NIKO TAN TANプロフィール＞

2019年結成。

ジャンルを超越した音楽×映像×アートを創造する、クリエイティブミクスチャーユニットNIKO NIKO TAN TAN(ニコニコタンタン)。音楽はOCHAN(オオチャン/Vo,Synth,etc/作詞作曲編曲/イラスト)、Anabebe(アナベベ/Dr/編曲)が担当。VJ・アートワークはDrug Store Cowboy(ドラッグストアカウボーイ/映像/アートディレクター/モーショングラフィック)がプロデューサーを務める。音楽・映像・アートを自らがクリエイトし、音楽性においても自由な発想で様々なジャンルの要素を取り入れたオルタナティブミュージックを追求する、まさに「ミクスチャー」なクリエイティブを生むユニット。

FUJI ROCK FESTIVALや、SUMMER SONIC、GREENROOM BEACH、OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVALなど大型フェスにも多数出演し話題となる。

2024年4月、ビクターエンタテイメント/Getting BetterよりメジャーデビューしZepp Shinjuku (TOKYO)含む初の東名阪２マンツアーはSold Out！

2024年8月MAJOR 1st ALBUM 「新喜劇」をリリースし、全国６都市を回るワンマンツアー「新喜劇」 を完遂。

2025年は、ニ(2) コ(5)にちなみ、『ニコニコイヤー』と称して、国内外問わずさらに規模を拡大して活動中。CM・映画への楽曲起用など、各方面から注目を集めている他、RISING SUN ROCK FESTIVALなど今年も大型フェスに多数出演が決定。更にパリ JAPAN EXPO 2025 に出演するなど欧米を含め、アジアでのグローバル展開も本格始動。

日本のカルチャーと独自の音楽・アート表現を掛け合わせたスタイルは、海外のオーディエンスからも注目を集めている。秋には自身最大キャパシティとなるワンマンライブ NIKO NIKO TAN TAN『！』ONE-MAN TOUR 2025を9/22(月)大阪Music Club JANUS、10/3(金) 東京 O-EASTにて開催

©白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ガングリオン』公式サイト

https://ganglion-anime.com/

NIKO NIKO TAN TANオフィシャルサイト

https://www.nikonikotantan.com/