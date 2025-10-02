気象予報士が警鐘「高温と低温の両極端、10月の日本列島に大きな寒暖差」
気象予報士・松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル『マニアック天気』で「【１ヶ月予報】かなりの高温続くも北は一時強い寒気が南下 雨は全国的に多い傾向」と題し、10月2日発表の最新1ヶ月予報について詳しく解説した。
松浦氏は、「この先もずっと高温傾向が続く地域が多い一方、一部地域では一気に低温になる場面もある」と指摘。西日本、東日本、南西諸島では高温確率が70～80％と例年を上回る見通しで、「10月も記録的な高温になる可能性がある」との見解を示した。特に「北海道だけは低温に関する早期天候情報が発表されています。かなりの低温になる時期も出てきそう」と寒気の南下にも注意を促した。
また、降水傾向についても「全体的に多雨傾向」とし、「東北地方や九州、南西諸島、北陸などは平年並みか多い予想。一方、太平洋側はやや多雨寄り。台風にも注意が必要となりそう」とした。上空の気圧配置や気流の変化も踏まえ「偏西風が北寄りを流れ、日本付近で高気圧が強く、太平洋高気圧の季節交代が遅れるため台風シーズンも長引く可能性がある」と展望した。
北海道に関しては「初めのうちは高温、そのあと一気にガクッと気温が下がるタイミングも出てくる」と述べ、「おそらく山々では初冠雪の便りも届き始めるかもしれない」と冬の入り口を示唆した。
動画終盤では、「1ヶ月予報は木曜日に更新されているので、気になる方はタイムリーに動画で確認を」と呼びかけ。「長期予報は農作物への影響にも直結するのでぜひ参考に」と視聴者へアドバイスを送った。さらに「よりマニアックな情報はメンバー限定動画で解説しているので興味があればぜひ加入を」とPRし、動画を結んだ。
