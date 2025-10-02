¡Ö¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó´°àú¤¹¤®www¡×¡Ö¤²¤¤«¤ï¡× Ê¸Ä»¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëà¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¥È¥ì¥¤¥óá¤Ë2.3Ëü¿Í´¶¿´
º£¤Ë¤âà¤¢¤Î¶Êá¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡½¡½¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û63.1ËüÉ½¼¨¡¢2.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¥È¥ì¥¤¥óá¤äà3±©¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óá
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥È¥ê¥¢¥¿¥Þ¡Ê¡÷torinosimobe¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î27Æü¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÒì¤¤Ä¤ÄÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¢¤Î¾å¤ËÊÂ¤ó¤À4±©¤ÎÊ¸Ä»¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¥º¥ì¤ÆÀð¾õ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¸«»ö¤Ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥óTRAIN¡×
¡Ö¤²¤¤«¤ï¡×
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó´°àú¤¹¤®www¡×
¡ÖEXILE¡ª¡ª¡©¡©¡©¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¥Î¥êÎÉ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¡×
¤ä¤Ï¤ê¡¢Æ±¤¸¥À¥ó¥¹¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBOOWY¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¿Í¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÞ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ä¤¹¤®¤Æ...
¼êÁ°¤«¤é½ç¤Ë¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡Ê4ºÐ¥ª¥¹¡Ë¡¢¤Ä¤Ð¤¡Ê2ºÐ¥á¥¹¡Ë¡¢¤Ò¡¼¤¯¤ó¡Ê5ºÐ¥ª¥¹¡Ë¡¢¤Ê¤º¤Ê¡Ê2ºÐ¥ª¥¹¡Ë¤Î4±©¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¥È¥ê¥¢¥¿¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡õ¤Ä¤Ð¤¡¢¤Ò¡¼¤¯¤ó¡õ¤Ê¤º¤Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¤Ä¤Ð¤¡õ¤Ê¤º¤Ê¤Ï·»Ëå¤À¡£
¼Â¤Ï4±©¤¬¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥È¥ê¥¢¥¿¥Þ¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤¬Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¡¢Â¾3±©¤¬¤Ä¤ë¤ó¤Ç¡Ê¤Ä¤Ð¤¤¬¤Ò¡¼¤¯¤ó¡õ¤Ê¤º¤Ê¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡ËÍ·¤ó¤Ç¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âåºÎï¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç»×¤ï¤ºÊ¸»úÄÌ¤êÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾¼«Ê¬¤âº®¤¼¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥È¥ê¥¢¥¿¥Þ¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤¼Ã±ÆÈ¹ÔÆ°ÇÉ¤Î¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤¬Â¾¤Î³§¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ¾Á°¤ËÄÞ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿4±©¤À¤¬¡¢2Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêÀ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤±©¤Ð¤¿¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡ª¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë