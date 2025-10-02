永野芽郁、清純派イメージ崩壊で窮地へ…今後ありうる「3つのパターン」があった

「俳優・永野芽郁」はリブランディングが必須

“清純派”というブランドが崩れ去り、彼女はどこに向かうのか――。

3年ほど前の交際相手・坂口健太郎さんに二股を掛けられていたという永野芽郁さん。

坂口さんは一般女性と同棲していた一方で、永野さんとも交際していた時期があったとのこと。ただし永野さんは二股だったことを知らなかったらしく、そうなるとこの件に関して言えば彼女は被害者。

けれど、今年4月に「週刊文春」にスクープされた田中圭さんとの不倫疑惑が再注目される形となり、彼女のイメージがさらに下がってしまうという事態が起こっているのです。坂口さんの好青年ブランドが崩壊するのはわかりますが、このスキャンダルで永野さんがまたバッシングされてしまうのは、個人的には少々気の毒に感じます。

とはいえ、田中さんとの不倫疑惑が飛び出していなければ、今回の坂口さんとの過去の熱愛報道で、永野さんが叩かれることはなかったでしょう。むしろ同情が集まっていたはずなので、彼女自身の恋愛スタイルが原因でイメージ陥落したのは間違いなく、やはり自業自得なのかもしれません。

いずれにしても時計の針は戻せませんから、田中さんとの不倫疑惑が出る以前の清純派として活躍していくことは、もう事実上不可能。

不倫疑惑が出た当時、永野さんは日曜劇場『キャスター』（TBS系）に2番手キャストとして出演中で、報道番組の総合演出を務める正義感が強いキャラクターを演じていました。また5月16日公開だった主演映画『かくかくしかじか』は、人気漫画家の実話をもとにした温かく切ない感動物語でした。

こういった正義感が強い役どころや、ハートフルな絆を描いた作品の主人公を演じるのは、今後はなかなか難しいのかもしれません。「俳優・永野芽郁」はリブランディングが必須な状況に追い込まれているのです。

過去3人の男性と不倫した斉藤由貴からの学び

永野芽郁さんがリブランディングにより復活するためには、どういった方向性に進むべきなのか？

ここからは、過去に不倫などの不祥事を起こしながらも復活を果たした女性俳優の実例を見ていきましょう。

まず挙げておきたいのは斉藤由貴さん。過去に3人もの男性と不倫報道が出ているにもかかわらず、現在でもドラマやバラエティに引っ張りだこですから、彼女は最強のロールモデルかもしれません。

斉藤さんと言えば独身時代に2度、不倫しています。1991年には妻子ある身だった尾崎豊さんとの禁断愛がスクープされ、1993年にも既婚者だった川粼麻世さんと密会愛が発覚。

その翌年の1994年、斉藤さんは結婚して3人の子を授かりますが、2017年に妻子ある50代医師とのダブル不倫が報じられたのです。斉藤さんの下着をその男性が頭からかぶった変態写真が流出するなどして、再び世間を大きく騒がせたのでした。

このように斉藤さんは計3人の男性とのスキャンダルをすっぱ抜かれているのですが、3度目の不倫報道後も俳優業は絶好調。斉藤さんも若かりし頃は清純派として人気を博していましたが、近年は“ダメ母”役の第一人者になっており、ドラマ界で重宝されているのです。

2022年の『恋なんて、本気でやってどうするの？』（フジテレビ系）では、SixTONES・松村北斗さん演じる準主役の母親役で出演。いわゆる毒親キャラで、包丁を振り回しながら取り乱すシーンを怪演していました。

2023年の『いちばんすきな花』（フジテレビ系）でも、今田美桜さん演じる主人公の母親役で、女の子らしさを強要して主人公を苦しめる過干渉なキャラクター。

2024年の『あのクズを殴ってやりたいんだ』（TBS系）でも、奈緒さん演じる主人公の母親役で、明るく陽気な性格ながら、クズ男ばかりにハマッてしまうダメ母を好演。

このように近年の斉藤さんは、主人公や準主役のダメ母役が十八番。3人の子の母でありながらダブル不倫していたという不祥事を開き直ったことで、役者としての新境地を開拓できたのでしょう。

永野さんも田中圭さんとの不倫疑惑や、坂口健太郎との三角関係といったネガティブイメージを逆手に取って、あえてスキャンダルを彷彿させるような役柄を極めるのもひとつの手。性に奔放な女性、エキセントリックでクセ強な女性、我が強い非情な悪女などを演じていけば、地上波テレビからの需要も戻って来るかもしれません。

「プッツン女優」に堕ちた広末涼子からの学び

しかし斉藤由貴さんは希有な例。スポンサーの意向や視聴者の声に配慮しながらキャスティングしないといけない地上波テレビのドラマからは、永野さんへのオファーはしばらくないでしょう。

そう考えると、永野さんが見習うべきは、斉藤さんよりも“あの人”かもしれません。

2008年に出演した映画『おくりびと』が大きな転機となり、復活を果たした広末涼子さんです。

永野さんと広末さんは、永野さん主演の2022年のドラマ『ユニコーンに乗って』（TBS系）で共演しており接点がありますが、広末さんの人生も斉藤さんに負けず劣らず波乱万丈。

3人の子を持つ広末さんがデビューしたのは15歳のときで、透明感のあるビジュアルとピュア少女的な言動で一躍時の人となり、一気に大ブレイク。

けれど21歳だった2001年頃から、真偽不明ながらいわくつきの俳優や反グレ集団との交際でクラブ通いしていたといった噂をはじめ、奇行の数々がスキャンダラスに報じられてしまいイメージは急落。当時は「プッツン女優」と揶揄されることもあったほどです。

その後2003年にモデル男性と授かり婚するも2008年に離婚。とにかく00年代前半で広末さんの清純派ブランドは完全崩壊しており、地上波テレビドラマの露出が激減していた時期もあったのです。

90年代後半のブレイク当時と比べ、出演本数が極端に減っているだけでなく、ヒロインポジションでのドラマ出演もほとんどなくなっていたため、低迷期だったと言えるでしょう。

潮目が変わったのは……

そんな彼女の潮目が変わったのは『おくりびと』の大ヒット。

遺体を棺に納める納棺師の成長を描いた感動作で、本木雅弘さんが演じた主人公を支える妻役を広末さんが演じたのです。『おくりびと』が社会現象化した最大の要因はアメリカでアカデミー賞 外国語映画賞を受賞したことでしょう。

映画業界内や映画好きの間では評価が高かったそうですが、誤解を恐れずに言うなら地味で静かな映画であり、エンターテインメント性の高い娯楽大作ではないため、アカデミー賞で話題になるまで国内の一般大衆からの注目度はさほど高くなかったのです。ただ、そういった背景があったからこそ、当時の広末さんにオファーが舞い込んだとも考えられます。

2007年には映画『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』に阿部寛さんとダブル主演もしていましたので、世間からの好感度がだいぶ回復しつつあったところに、『おくりびと』の大ヒット。これで「プッツン女優」といったネガティブイメージが、ようやく完全払拭されたのでした。

そして、彼女の自己責任の部分も大きかったのでテレビ業界の手の平返しとまでは言いませんが、テレビ各局が再び広末さんに数多くの出演オファーを出すように。2010年代には再び多くの地上波ドラマに出演するようになり、主人公やヒロイン役にも返り咲いたのです。

しかし、現在の広末さんはまたまたその地位が失墜しまっているのはご存知のとおり。

2010年にキャンドル・ジュンさんと再婚しましたが、2014年に独身の佐藤健さんと不倫疑惑が報じられ、2023年には有名シェフ・鳥羽周作さんとのダブル不倫が発覚し、ジュンさんとは離婚。さらに今年4月、広末さんが運転する車が高速道路で事故を起こし、治療のため搬送された病院で看護師に暴行を加えて逮捕されたという、ショッキングなニュースが報じられました。

広末さんが再び売れっ子俳優の地位に戻れるかどうかは未知数ですが、90年代に築き上げたブランドが崩壊し、00年代前半にはイメージが地に落ちてしまっていたものの、地道な映画出演を続けたことで第一線に舞い戻れたのは紛れもない事実。

永野さんと広末さんは、好感度の高い清純派というブランドで人気を博していたという共通点がありますから、広末さんのかつての復活劇はロールモデルとして、永野さんの道しるべとなるかもしれません。永野さんも、広末さんにとっての『おくりびと』のような社会派のヒット作に巡り合えれば、復活する芽は大いにあるでしょう。

丸刈り坊主で覚悟を示した唐田えりかからの学び

広末さんは映画出演が功を奏しましたが、現在は「Netflix」や「Amazon Prime Video」など、海外資本で潤沢の予算があり、国内のしがらみがあまりないワールドワイドな動画配信プラットフォームの、オリジナル作品への出演という“道”もあります。

2020年、杏さんの当時の夫・東出昌大との不倫スキャンダルで大炎上した唐田えりかさんは昨年公開された、極悪プロレスラーの人生を描いたNetflixドラマ『極悪女王』の主要キャラに起用されていました。

主演のゆりやんレトリィバァさんがダンプ松本役を演じ、唐田さんはライバルとなる長与千種役。プロレスラー役というだけでもハードな役作りが必要だったことは想像に難くありませんが、物語の展開的に髪切りマッチに敗れて坊主頭にすることが絶対条件だったものの、唐田さんは躊躇することなく丸刈りになったとのこと。その役者根性が再評価のきっかけとなったのです。

そんな唐田さんは、フジテレビ系で地上波放送されることが発表された『102回目のプロポーズ』のヒロインに大抜擢されています。恋愛ドラマの金字塔の続編ということで、彼女がヒロインを演じることに賛否両論が巻き起こっていますが、東出さんとの不倫騒動の渦中にいたことを考えれば大復活と言っていいでしょう。

どん底だった唐田さんの俳優人生が、Netflixドラマへの出演で好転したことは間違いありません。

永野さんはすでに2023年に公開されたNetflixオリジナルドラマ『御手洗家、炎上する』で主演経験があり、Netflixとのパイプはできています。このドラマはエッヂの効いたリベンジサスペンスとなっており、こういったクセの強い作品への出演は第一線に返り咲く足掛かりになるかもしれません。

社会現象となる作品や覚悟を示せる作品が必要

――永野さんは清純派キャラが浸透していたものの、一時期はド派手な金髪ヘアになっていたこともありますし、愛車はハーレー・ダビッドソンという、かなりロックな生き方をしていることでも知られていました。

彼女の顔立ちや出演してきた作品によって、「純粋」、「清廉潔白」、「おとなしそう」といったパブリックイメージが構築されていましたが、本来の彼女はもともと自由奔放でロックな性格だったのでしょう。

もしかすると彼女自身、清純派ブランドに若干嫌気が差していた部分があるのかもしれませんし、そのブランディングが強固すぎると俳優として役の幅を狭めてしまうこともあります。

広末さんにとっての『おくりびと』や唐田さんにとっての『極悪女王』のように、永野さんも大ヒットして社会現象を巻き起こす作品や役者としての覚悟を示せる作品と縁があれば、イメージがV字回復する可能性も……。

永野さんは良くも悪くも“強メンタル”ぶりが話題になっていましたので、地上波ドラマからのお呼びはかからなくても、映画や配信ドラマで地道に俳優業を続けていき、転機となるようなヒット作と巡り合えれば復活の可能性は充分アリ。

もしそうなれば、田中圭さんや坂口健太郎さんとのスキャンダルの過去さえも“芸の肥やし”にし、むしろ一皮も二皮も向けた役者となって帰ってくるかもしれません。

【もっと読む】永野芽郁「不倫騒動」の棚ぼたでCM９社が今田美桜にオファーか…！「親友」の大活躍に対する、永野芽郁の意外すぎる「リアクション」