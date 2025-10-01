加藤千尋と髙塚大夢（INI）がドラマ『ESCAPE』にインフルエンサー役で出演！60秒のロングPR映像も公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務め、10月8日から日本テレビ系でスタートする新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』。

このたび、ドラマ内に登場する仲良し従姉弟インフルエンサー役を加藤千尋と高塚大夢（INI / 「高」は、はしごだかが正式表記）が演じていることが明らかとなった。

■話題のYouTubeチャンネルは『ESCAPE』劇中用アカウントだった

本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。実は9月4日に『まぁみぃチャンネル』というYouTubeチャンネルが突然開設され、これまで5本の動画が投稿されている。「みたらし団子100本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、さながら立ち上げ初期の新人YouTuberのような手作り感のあふれる動画が投稿され、コメント欄では「（加藤と高塚に）似てると思ったら本人!?」「何かの連動企画!?」と様々な憶測を呼んでいた。

そしてこのチャンネルが実は『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の劇用アカウントだったことが明らかとなり、加藤千尋と高塚大夢がドラマにも配信者のまぁ、みぃ役で出演していることも発表された。

まぁこと大西真咲役を演じる加藤千尋は、2015年よりBISHのメンバー、セントチヒロ・チッチとして活動。グループ解散後はCENTとしてソロアーティスト活動を継続すると同時に、俳優としても活動を開始。『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ系／2024年4～6月）で連続ドラマ初出演を果たし、先日SP版も放送された『放課後カルテ』（日本テレビ系／2024年10～12月）では小児科に勤める看護師を演じた。

みぃこと大西岬役を演じる高塚大夢はグローバルボーイズグループINIのメンバー。6 月にリリースされたINIの3rdアルバム『THE ORIGIN』は自身最高の初週で45万枚を売り上げ、ハーフミリオンを突破。9 月にはグループ初となるバンテリンドーム ナゴヤ3DAYS公演を開催。11月19日に ニューシングルをリリース予定。

高塚は音楽活動にとどまることなくドラマ、声優、そしてラジオ『SCHOOL OF LOCK！』（TOKYO FM）内の「INI LOCKS!」ではパーソナリティを務めるなど、多岐に渡り多彩な才能を発揮。直近のドラマ出演作は『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（フジテレビ系／2025年7～9月）では、偶然にも加藤と同じく看護師役を演じていた。日本テレビ系ドラマには、今作が初出演となる。

ふたりが演じる「まぁみぃ」は、ドラマのなかでは「たまたま誘拐事件に居合わせ、事件を利用することで登録者数が激増。世間を騒がす人気インフルエンサーになっていく…」という設定だが、実際の『まぁみぃチャンネル』は、はたしてどうなるのか？ ドラマと合わせてぜひ楽しもう。

そして、今回の出演解禁に合わせて、10月1日18時に『まぁみぃチャネル』で新作動画が公開される。

さらに、本日の解禁に合わせてキャストが勢揃いし、ドラマ劇中シーンを盛り込んだ60秒のロングPR映像が10月1日12時に解禁される。

この映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式 YouTubeチャンネル、ドラマ公式ホームページなどで視聴可能だ。

■番組情報

日本テレビ系『ESCAPE それは誘拐のはずだった』

10/08（水）スタート 水曜22:00～23:00

主演：桜田ひより 佐野勇斗

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 高塚大夢（INI） ／志田未来／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 他

脚本：ひかわかよ

音楽：桶狭間ありさ

主題歌：家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

製作著作：日本テレビ

■初回あらすじ

日本有数の大企業・八神製薬の社長令嬢･八神結以（桜田ひより）の20歳のバースデーパーティーが、都内のホテルで盛大に開かれている。母を早くに亡くし、父である八神製薬2代目社長・八神慶志（北村一輝）のもとで大切に育てられてきた結以。少女の面影を残しながらも、集まった政財界の重鎮らを前に堂々と壇上に立った結以は、自ら発案した『給付型奨学金プログラム』の設立を発表。結以の気構えと気品あふれるたたずまいに、列席者からは賞賛の声と惜しみない拍手が送られる。

父の慶志はその姿を祝福し、この日のために準備していた結以の生まれ年に作られたワインを振る舞う。パーティー終了直後、結以は慶志の秘書で目付け係でもある万代詩乃（ファーストサマーウイカ）に付き添われてホテルの控室に戻る。緊張が解け、ひと息ついた瞬間、事件が起こった。結以の部屋に潜んでいた清掃員に扮したふたりの男が襲い掛かり、抵抗空しくスタンガンを当てられ、誘拐されてしまった。

誘拐犯は、結以とは正反対の、日の当たらない世界を生きてきた林田大介（佐野勇斗）。仲間の山口健二（結木滉星）とともに結以を寝袋に隠すとランドリーカートに入れ、主犯格の斎藤丈治（飯田基祐）が用意した車でホテルを去る。

一方、結以の控室に食事を運んだ万代はその異変に気付き、即座に慶志に連絡。彼女の手元にはなぜか結以の位置を示すGPSが表示されており、その移動速度から車で連れ去られたことを察知したのだ。誘拐疑惑の知らせを受けた慶志は思うところがあり、パーティーに参加していた結以の叔母である霧生京（富田靖子）に電話をかける。嘘の忘れ物の話から京の所在を探る慶志。京はそんな電話を隣にいた夫の霧生忍（神尾佑）とともに訝しむ。慶志と京の間にはパーティーの時からただならぬ空気感が漂っていた。それには八神製薬の“血”が深く関わっている。

八神製薬の本来の血筋は創業者で故人の八神恭一（間宮啓行）の娘である京だったが、慶志は恭一に認められ養子縁組をする形で会社を継いだ後継者だったのだ。そんな慶志の元に、秘書の藤颯太（田中俊介）から『八神結以を返してほしければ今日の18時までに3億円用意しろ』と身代金の要求が届いたことが知らされる。

誘拐された結以は、犯人グループによって山間の空き家に運ばれ手錠で拘束されていた。山口は身代金の受け渡し場所に向かって車で出発。目を覚ました結以は「お金が必要なんですか？もし力になれることがあれば……」と犯人たちへの説得を試みるが、斎藤はその言葉を遮り「金じゃない。あんたの父親を苦しめたいだけだ」と返す。その答えに驚きを隠せない結以。

その頃、空き家の表にはGPSを追跡してきた万代とセキュリティーガードたちが到着。結以を救うべく突入を開始。不意の出来事に慌てる誘拐犯グループ。斎藤は大介に結以を連れて逃亡することを指示した直後、持病の心臓の発作が起きて倒れてしまう。

手錠でつながれたまま車に乗り込む結以と大介。誘拐計画は急きょ中止に。今さら後戻りできない大介。結以もまた、人には決して言えない秘密を抱えていた。“絶望”から逃れようとするふたりは、そのまま逃亡を開始。運命にあらがうように、ふたりは行く当てもなく自由を求めて走り出す。

計画が失敗したのは大介の裏切りだと勘違いして憤る山口、結以が拘束された空き屋に偶然居合わせた従姉弟インフルエンサー・大西真咲（加藤千尋）と大西岬（高塚大夢）、大介と過去に因縁のある少年捜査課の刑事・小宮山拓（松尾諭）、近くを通る警察車両のサイレンに不敵な笑みを浮かべる謎の女（志田未来）、以前より八神製薬を嗅ぎまわっている週刊誌記者・白木広太（山口馬木也）…。さらに、結以と大介の行く手を阻もうとする者たちが、それぞれに動き始める。

生まれも育ちも正反対、出会うはずのなかった結以と大介。けれどこのめぐり合わせが、ふたりに関わる人々の運命を変える事になる。現実を変えようと抗う逃亡の果てに、ふたりを待ち受ける運命とは？

