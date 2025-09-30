『天使のたまご』ヴィジュアルブック発売 押井守インタビュー＆書き下ろしエピグラムも
押井守が監督を務めたアニメーション『天使のたまご』のヴィジュアルブック『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』が11月26日に発売される。
『天使のたまご』は1985年にOVAとして発表された、押井によるアニメーション作品。2025年、製作40周年を記念して4Kリマスター化された。第78回カンヌ国際映画祭でクラシック部門に選出され、ワールドプレミア上映を経て、11月に日本公開を迎える。
本書では、4Kリマスター本編から最高画質でダイレクト収録した厳選名場面100カットに、各絵柄に沿って押井自身が新たに書き下ろしたエピグラム（短詩・警句）100編を、日・英2カ国語で併載。映像本編のフレーム（ヴィスタサイズ）を最大限に活かすため、「1 ページ＝1カット」の横位置レイアウトと、横綴じ・横開きのPUR製本を採用し、良質な本文用紙にオールカラーで高精細プリント。巻末には、各カットにまつわる押井への詳細なインタビュー100項も掲載される。（文＝リアルサウンド編集部）