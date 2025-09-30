ÉðË¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë»°±º¹ÄÀ®¤Ø³Ý¤±¤¿°ì¸À¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÀËÇÔ¤Ç¤â¿¿¤ÃÀè¤Ë½ËÊ¡
G1¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î½©G1³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8¡¦¼¯¸Í¡Ë¤¬G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤Î½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¼è¤Ã¤¿2Ãå¡¦ÉðËµ³¼ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÀè¤ËÏ«¤Ã¤¿¡£Éðµ³¾è¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡ÊÌÆ4¡Ë¤¬Æ¨¤²¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç¿Ê¤á¤¿¡£Á°È¾600¥á¡¼¥È¥ë33ÉÃ7¤Î¥¹¥í¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä¾Àþ¡£Æ¨¤²ÇÏ¤ò¤ï¤º¤«¤ËÂª¤¨¡¢¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Âç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»°±º¡£¤½¤Î¸å¡¢Éð¤Ë²¿¤«À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç·Ú¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢BS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ð±é¡£MC¤ÎÅì´´µ×¤«¤éÉð¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤°¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÃæ±û¤Ç¤ÎG1¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¸ÀÌÜ¤ËË¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¹¤°µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
