SNS漬けで眠れない人必見！精神科医が教える脳を守るデジタルデトックス術

「今のあなたは限界の一歩手前かもしれません」――精神科医・藤野智哉が日々の診療で感じるのは、多くの人が限界の一歩手前まで自分を追い込み、すり減っているという事実です。最新刊『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス刊）では、気を張りすぎている人に、精神科医の観点から、睡眠の質が心身の回復に直結すること、そして「正しい休息の取り方」を丁寧に解説している。

スマホに休みを奪われない技術

休養とは何か、と考えるとき、真っ先に見直すべきものがあります。それは「スマートフォン」との距離感です。

デジタルデトックスという言葉は広く知られるようになりましたね。意識的にスマートフォンから距離を置くことですが、休養に関してこれはとても有効な行為です。なぜならスマホは休養の最も身近な敵だからです。

SNSを開けば多くの「ノイズ」が目に飛び込んできます。

世間を騒がす大ニュース、政治家の不倫、芸能人のゴシップ、迷惑行為で炎上した動画、ヘイトスピーチなどなど。

自分で望んだわけでもないのに、絶えず何かしらの情報があなたのもとに押し寄せます。リラックスしようと開いたはずのスマホなのに、あなたから心の安息を奪おうとしているのです。

私たちは、便利さと引き換えに、大切なものを差し出してしまったのかもしれません。それはプライベートな時間であり、心の静けさです。

残業から夜遅くに帰宅してベッドでスマホを開く。これは、もはや休養とはまったく別の行為なのです。

さらに、私たちの脳は、スマホの画面から溢れだす刺激に常に反応しています。中でも、スマホのブルーライトは、睡眠リズムの調整に関わるメラトニンの分泌を抑制し眠気を低下させて、「眠りを妨げる」ことがわかっています。

それ以上に問題なのは、私たちが常に刺激を浴びていることです。

スマホは光を発しています。寝ようと思っているのに、目の前に懐中電灯を照らされたら眠れるでしょうか。この時点で、脳全体が眠り、あるいは休養のモードに入るわけがないのです。

それだけではありません。SNSは疲れているあなたの精神状態に少しも配慮することなく、ノイズを絶え間なく流し込んできます。

例えば、友人が仲間と遊んでいる楽しそうな投稿を見て、なぜか心がざわつく。嫉妬する気は少しもないのに、なぜかイライラする。

誰かが大きな仕事のプロジェクトに参加してそれが話題になっている様子に、取り残されたような気持ちになる。あるいは、見知らぬ態度の悪い子持ちママの発言に腹が立つ。そんな経験はありませんか。

10年ほど前を思い出してください。

私たちはもっと狭いコミュニティーの中で暮らしていました。互いの顔が見え、声が届き、時にミスを犯しても支え合い暮らしていたはずです。

しかし今は、まったく関係のない人の生活や思想が、フィルターなしで自分の中に流れ込んできます。

結果として、他人と自分を比較し、本来持たなくて良かったはずの感情を抱え込んでしまうのです。

本や雑誌なら、自分で手に取った内容を読むことになります。

しかし、ネットは違います。アルゴリズムが「あなたが見たくなるであろうもの」を、次々に自動で差し出してくる。そこに、選ぶという能動性はありません。むしろ「お前はこれがいいんだろう」とAIに試されているのです。

スマホに人生の選択肢を渡さない

私がSNSを「発信専用」にしているのは、他人の投稿を見たくないからです。だって、一度見てしまったら「つながっている」と錯覚してしまうでしょう。そしてその「つながり」が、無意識のうちにあなたを縛り、脳を疲れさせる、つまり休養からどんどん遠ざけていくのです。

現代では、「つながる権利」だけでなく、「つながらない権利」もあるべきです。誰かと関わらないことを選ぶ自由。ヤジや誹謗中傷、過剰な情報の奔流から自分を守る権利。それを自分の手で取り戻すことが、デジタルデトックスの本質です。

まずはスマホを手元から遠ざけて、通知をオフにしましょう。

外に散歩に行くときに、スマホを家に置いておくのもいいかもしれません。

お風呂に入ってる間は、浴室以外の場所にスマホを置いておきましょう。

そして、一番大事なのは寝るとき。寝室以外の部屋にスマホを置いてから、ベッドに入りましょう。

「見ない」と決めたら、見ない。パソコンも開かない。なんならスマホの電源も切っちゃいましょう。

「あのときSNSであれを見ていたら」「あの連絡にすぐ返事していたら」

自分がSNSを見ていないうちに何かが起こり誰かが得をする、見ていない自分は損をするかも。そうやって取り残されることへの恐怖をFOMO（fear of missing out）と言います。でも、それは失っても良かったものかもしれません。むしろ、失ったことで得られた心の安寧や、自分自身との対話の方が、ずっと価値のあるものです。ネットでの話題は数日したら忘れ去られるようなものがほとんどで、それより重大なものはニュースや現実の会話でも出てきます。

デジタルデトックスとは、スマホを捨てることではありません。スマホに人生の選択肢を渡さないこと。画面の向こうにある世界より、自分の内側にある世界に目を向けること。それが、休養の第一歩です。

「何もしていない時間」や「誰ともつながらない時間」を、もっと大切にしてみてください。

私が驚くのは、電車でもいつでもどこでもスマホを見ている人たちが、映画館に行くと意外ときちんとスマホを開かずに長時間映画を見ていられることです。そこ以外に何か意識を向けたり楽しいことを見出せば人は囚われから抜け出すことができるのです。

スマホのバッテリーが切れると不安になる方は多いでしょう。でもモバイルバッテリーを持ち歩かない。それだってデジタルデトックスの第一歩かもしれません。

あえて動くという休み方

「休む」と聞くと、布団の中でじっとしている様子を皆さん思い浮かべます。

それももちろん大切な休養ですが、休み方はそれだけではありません。実は「体を動かす」という行為が、深い休養につながることがあります。

私たちは普段、「休む＝じっとしている」と思いがちですが、軽い運動、例えばストレッチや簡単なエクササイズを日常の中に組み込むと、精神的な疲労が溜まっているときや、思考がぐるぐるとまとまらないとき、心の中がクリアになっていくことがあります。

これは単なる気分転換というより、「運動療法」などでも実践されている考え方です。うつ病の治療においても運動が有効であるというメタ解析での報告もあり、運動療法が行われることがあります。さらに、20〜30分のリズム運動はセロトニンの分泌を促してくれるという報告もあります。

セロトニンはうつ病の症状にも関わるとされ、心の安定や幸福感に関わることから「幸せホルモン」なんて呼ばれたりもします。

さらに、マインドフルネスの観点からも、運動は優れた手段のひとつです。

私自身、秋田で学生生活を送っていた頃、精神的につらい時期がありました。そんなときは、よく軽いジョギングをしていたのですが、それはとても気持ちのいいものでした。たかだか4〜5キロ程度のランでしたが、走るたびに心がクリアになっていくのを感じました。

私は心臓に不安があるため、あまり無理な運動はできませんでしたが、それでも「とにかく頭の中を空っぽにしたい」というときには、走るという選択肢があることがとても良かったと思っています。

走っていると、自然と考えごとが心の外に流れていきます。足の感覚、心臓の拍動、呼吸の苦しさ、冬だったら屋外の清冽な空気、速度を上げるとどんどん後ろに流れていく風景。

体を動かし自分の肉体に意識が向かうと、思考のぐるぐるから一時的ではあれ抜け出すことができます。これが、運動による回復の力です。

走る準備をしている段階からも、すでに心が切り替わっています。

シューズを履く。靴紐をギュッと締める。玄関を出る。空模様をちらっと眺める。軽くストレッチをする。そして走り始める。

この一連のプロセスが、心を休める素晴らしいルーティーンだったのです。

初めての道、知らない風景、予想外の坂道。走っているときは音楽を聴く方も多いでしょうが、どんどん目の前に新しい風景が現れたら、そちらに集中せざるを得ないですよね。そうすると、頭の中に余計な考えが入り込む余地がなくなっていきます。

これは何もジョギングに限ったことではありません。手足を動かすだけでも効果があります。料理をする、掃除をする、少しストレッチをする。そういった軽い動きでも、脳の疲れや心のもやもやは、少しずつほぐれていきます。

家にいてじっとしていると思考が後ろ向きになります。それが10秒間だとします。そんな"10秒の雑念"が1日100回訪れたら、それだけで1000秒、つまり16分以上も無駄にストレスを抱える時間をあなたは過ごしているのです。

その悩ましい時間を体を動かすことに費やしたらどうでしょう。その1000秒は"休養の時間"に化けるかもしれません。運動は、まさに「動的休養」なのです。

＊

