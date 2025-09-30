身近に“気になる猫”がいても行動は慎重に。保護できるかの「判断基準」は？迎えても良いサインを獣医師に聞いた

外で生きる猫を見て、家で一緒に暮らしたい、命を救いたいと感じる人もいるはず。



ただ、保護をするには責任や覚悟も必要だ。事前に知っておきたい留意点はあるのか。猫専門の動物病院・保護猫ルーム「ぽのいえ」を運営する、獣医師・田口ゆかり先生に話を聞いた。



「猫の保護についてはいろいろな考えがあるので、これからお伝えするのはひとつの意見です。私は『猫の立場で幸せになれそうか』を考えて、保護するかどうか決めていただきたいと思っています」

外にいる猫は大きく4パターン

まず知っておきたいのは、外で生きる猫は大きく、次の4つに分けられる点だ。

・飼い猫（飼い主がいて、室内外の出入りを自由にさせている）

・地域猫（特定の飼い主はいないが、地域住民で見守っている）

・迷い猫（迷子などで帰れなくなった）

・野良猫（飼い主がおらず、外で生きている）

飼い猫を勝手に連れ去るのはそもそもNG。地域猫を保護したい場合は、見守っている人たちに話を通す必要がある。



迷い猫は警察などに届け出て、飼い主の有無を確認しなければならない。行き場がなさそうに見えても、保護できるとは限らないのだ。

「飼い猫は毛並みが良くて首輪をしていたり、外でも堂々とした様子が見られたりしますね。地域猫は（避妊・去勢）手術済みのサインとして、耳先をV字などにカットしているケースが多いです。迷い猫は迷子になったり逃げたりしているので、びくびくした様子が目立ちます」

保護できるかどうかの判断基準

ただ、見た目だけで保護できるか判断するのは難しい。田口先生は気になる猫がいるなら、次の基準で考えてみるのも、選択肢だと話す。

＜保護を考えても良い猫＞

・けがしていて、放置すると命の危険を感じる

・人慣れしていて、環境の変化があまりストレスにならなさそう

・何度会っても、親猫が近くにいない子猫（独りだちした、見捨てられた可能性が高い）

＜保護は慎重になってほしい猫＞

・警戒心が極端に強く、環境の変化がストレスになりそう

・毛並みが良い、首輪がついている、耳がカットされている

・衰弱し、死にそうな猫（環境の変化が余命を短くすることがある）

・親猫が近くにいる場合の子猫（離乳前に親子を引き離すことになる）

距離の縮め方と迎えても良いサイン

保護ができそうと判断した場合、すぐに行動できるのかというと、そうではない。けがなどで急を要する場合を除き、猫との距離を縮めることが望ましいと田口先生は語る。

「猫の警戒心を解くことが大切です。追いかけ回したり、無理にスキンシップを取ったりすると警戒心が強くなります。攻撃をされて、けがや感染症につながる可能性もあります」



接し方としては根気強く、そばにいる時間を徐々に増やすことがポイント。ペースト状のおやつなどをあげて、“おいしいものをもらえる存在”になってもいいという。

そして猫から以下のような行動が続いたら、保護を考えてもいいサインだ。

・怖がらずに近づいてくる

・のどをゴロゴロと鳴らすことが増えた

・お腹を見せてくれるようになった

・頭やお腹をなでさせてくれる

「住宅の敷地内など、自分の所有地にやってくるようであれば、入りやすいケースや毛布を置くなどして、猫が過ごしやすい環境を作ると、警戒心も解けやすくなります」

行動する前に考えておきたいこと

猫の保護で心にとどめておきたいのは、接し方だけではない。責任や覚悟が求められる点だ。



「保護は猫を捕まえて終わりではありません。動物病院での診察、飼うための準備などを行うことになりますし、（一時的な保護で）他の飼い主を探すことになった場合も保護主が主体となります。最後まで責任を持って猫と向きあえるか、考えていただきたいです」

もちろん金銭面でも、負担が発生する。



「動物病院によって異なりますが、診察から手術、生活環境の準備費用だけでも、1匹につき5〜10万くらいかかると考えていただきたいです。さらに毎月の食事代、定期健診代なども考えなければいけません。自身の生活に加えて、養える経済力があるかどうかは重要です」

先住猫や幼い子供がいるなら注意

また、家に先住猫がいる場合、保護猫の迎え方には細心の注意が必要だと、田口先生。

「何より守らなければいけないのは先住猫です。感染症予防のワクチンやノミ駆除剤などをしていない先住猫がいる場合、保護猫から感染症をもらってしまう可能性があります」



先住猫と同様、気を付けなければいけないのが、人間の幼い子供だ。



「幼い子供は成人と比べて免疫力が低いため、保護猫が感染症を持っていると危険です。そういうご家庭は、猫の保護を慎重に考えましょう。保護する場合は、子供が近づかないように部屋を分けて隔離してください。感染症の有無は確定するまで時間がかかるため、しばらくは子供が猫にいたずらをしないよう、見守りを徹底しましょう」



行き場のなさそうな猫がいると助けたくなるが、保護は決して簡単ではない。猫目線で幸せにできるのか、ひとつの命と向きあえるのか。慎重に考えることが大切だ。



取材・文＝内山直弥