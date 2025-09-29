エターナルホスピタリティグループ（大阪市中央区）の焼き鳥チェーン「鳥貴族」が、セレクトショップを展開する「アーバンリサーチ」（大阪市西区）とのコラボコレクション「鳥貴族×URBAN RESEARCH 2025 EXCLUSIVE COLLECTION」を発売します。鳥貴族がアパレル商品を発売するのは、初めて。

今回のコラボは、大阪発祥という共通のルーツを持つことから実現。「UnuboResearch（ウヌボレサーチ）」という架空ブランドを創造し、服と焼鳥が交わるグラフィックが特徴になっています。

キャップやネクタイ、シューズを身に着けたポップな印象なグラフィックが特徴で、「KIZOKUYAKI（貴族焼）」、「UnuboResearch」のロゴをあしらったTシャツ（4950円、以下、税込み）とロンT（5500円）、焼鳥に手を伸ばすシーンを切り取ったグラフィックがデザインされたTシャツ（4950円）とロンT（5500円）、トサカをほうふつとさせるデザインのパーカ（7700円）などをラインアップしています。

10月4日深夜0時からZOZOTOWN（ゾゾタウン）で先行発売、同月5日からアーバンリサーチオンラインストアなどで販売を開始します。

同コラボを記念して、コラボ記念Tシャツが抽選で40人に当たるキャンペーンが行われます。

