9月28日、辻希美がブログを更新した。

辻は、自身のブログにて、「金曜日の夜に幸空が発熱して昨日コロナ インフル検査したけど陰性で」「昨日１日熱は上がらず今日は朝から 元気満々に」と、6歳の三男が熱を出してしまったものの、現在は元気に過ごしていることを報告。

続けて、「気づけば幸空の基地ができております 笑笑。」「疲れが出たのかな??」と、リビングの一画に物を集めて、飲み物を飲んでいる三男の様子を公開した。

また、「風邪が夢にうつったら大変なのでなるべく 距離をとって生活してますが…難しい」「とりあえず母乳 は免疫が上がると 聞くので頑張って飲んでもらいます!!」と、次女の写真と共に対応ついてもコメント。

そして、「昨晩はおっぱいだけで行けた !!!!」「基本母乳でも ミルク でも 2〜3時間おきに起きます」と授乳時間を明かしつつ、「授乳してオムツ変えてたら40(分)くらいかかっちゃうから寝れる時間は1時間ちょいだから 3〜4(時間)空いてくれたらかなり楽なんだけどな」「何がやばいって 首と肩がやばい」と苦労も明かしていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより