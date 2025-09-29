沖縄・那覇空港の利用者の利便性が格段に向上します。2025年10月1日（水）、那覇空港旅客ターミナルビル内に初のホテル「ファーストキャビン那覇空港」が開業します。飛行機を降りてすぐにチェックインできる空港直結という抜群のアクセスを誇り、悪天候の日や、特に不安の大きい深夜・早朝便を利用する際の利便性が大幅に向上します。客室は飛行機のファーストクラスをイメージした機能的なキャビンタイプで、宿泊はもちろん、2時間からのデイユースやシャワーのみの利用も可能です。

なお、空港のファーストキャビンホテルとしては、羽田空港、関西国際空港に続き、国内の空港では3拠点目の開業となります。

空港直結でアクセス抜群のコンパクトホテル

飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトな客室（イメージ）

「ファーストキャビン那覇空港」は、那覇空港の旅客ターミナルビル内に位置しており、飛行機を降りてすぐにチェックインできる抜群のアクセス性を誇ります。悪天候の日でもホテルまで濡れる心配もなく、深夜・早朝便を利用する際の利便性が大幅に向上します。

客室は飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトながらも機能的なキャビンタイプの部屋で、ビジネスや観光の拠点として快適な休息を提供します。

宿泊だけじゃない！フライト前後の時間を有効活用

デイユースプラン・シャワーのみ利用も可能

宿泊だけでなく、長時間のフライト前後のリフレッシュに最適な、2時間からのデイユースプランが利用可能です。また、乗り継ぎの待ち時間や、フライト直前のリフレッシュに、シャワーブースのみの利用もできます。

広々としたパウダールーム（イメージ）

充実の設備

館内には、専用ラウンジや男女別のパウダールームが完備されており、ゆっくりと旅の疲れを癒すことができます。

将来の空港24時間化を見据えた展開

今回の出店は、将来的に見込まれる那覇空港の24時間稼働を見据えた戦略的な展開です。深夜や早朝に到着・出発する利用者の利便性を高め、より快適な旅をサポートします。ファーストキャビンは「STAY SMART」をコンセプトに、新しいライフスタイルをサポートする宿泊施設として、今後も展開が期待されます。

「ファーストキャビン那覇空港」ロビー入口イメージ

ファーストキャビン那覇空港 概要

「ファーストキャビン那覇空港」は、2025年10月1日(水)に開業します。

所在地は那覇空港旅客ターミナルビル内の1階と2階で、フロントは2階に設置されます。

室数は72キャビンで、沖縄都市モノレール線（ゆいレール）の那覇空港駅から徒歩4分という便利な立地です。

公式ホームページでは既に予約受付を開始しており、その他の予約サイトでも順次受付が開始される予定です。

那覇空港に初のホテルが誕生することで、空港利用者の利便性は格段に向上します。空港直結というメリットを活かし、観光やビジネスの拠点として、またフライト前後の時間を有効に活用する場として、多くの利用が期待されます。

