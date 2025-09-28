フィットネスプロデューサーAYA、バキバキ腹筋ショット公開 「引き締まりの半端なさ」「足が長い！」と称賛
フィットネスプロデューサーのAYAが、28日までに自身のインスタグラムを更新し、バキバキに割れた腹筋を披露した。投稿では、国立競技場周辺で開催された『New Balanceランニングフェスティバル』に参加した様子を伝えている。
【写真】見惚れるバキバキのボディ…！トレーニングウェア姿でポーズするAYAの近影
AYAは「世界陸上が終わり記憶に新しいうちに国立競技場周り一辺『ランフェス』でジャック。メインステージにてラン前Workoutを皆んなで」とコメントし、引き締まったウエストと浮き上がる腹筋に、ファンから驚きと称賛の声が寄せられた。
さらに「沢山のご参加ありがとうございました」と感謝を伝えつつ、「まさかの、鬼レンチャン サバイバルレースの男子メンバーにもバッタリ」とつづり、出演者との3ショットも披露。意外な再会に喜ぶ様子も伝わってきた。
この投稿にフォロワーからは「引き締まってて綺麗でナイスボディー」「引き締まりの半端なさ」「足が長い！素敵です。ブルーもお似合いですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】見惚れるバキバキのボディ…！トレーニングウェア姿でポーズするAYAの近影
AYAは「世界陸上が終わり記憶に新しいうちに国立競技場周り一辺『ランフェス』でジャック。メインステージにてラン前Workoutを皆んなで」とコメントし、引き締まったウエストと浮き上がる腹筋に、ファンから驚きと称賛の声が寄せられた。
この投稿にフォロワーからは「引き締まってて綺麗でナイスボディー」「引き締まりの半端なさ」「足が長い！素敵です。ブルーもお似合いですね」などのコメントが寄せられている。