9月22日、長野地方裁判所。一人の女性が、審理が終わって閑散となった傍聴席の最前列に立ち、廷内の一点を見つめていた。視線の先には2年前、4人の命を奪った青木政憲被告（34）の姿があった……。

【写真を見る】「目に光がなく…」 審理中に居眠りを繰り返した青木被告

事件があったのは2023年5月25日。長野県中野市にある自宅の庭で除草作業中だった青木被告は、散歩で通りがかった女性二人に突如襲いかかり、ナイフで刺殺。さらに通報を受けて駆け付けた警察官二人を猟銃で撃つなどして殺害した。その後、親族を人質に取って自宅に籠城。およそ12時間後に身柄を確保されたのだった。

社会部デスクが言う。

「逮捕された青木被告は、取り調べで“女性に（独り）ぼっちとバカにされた”と供述。当初は地域住民とのトラブルに端を発する事件かと思われましたが、女性二人とは面識がなかった。実は被告には、以前から妄想や幻聴といった精神疾患の症状が見られたのです」

青木政憲被告

その疾患が判明したのは、13年7月のことだった。

「両親が東京の大学に進学した被告の下宿先を訪ねると、痩せこけた本人が“部屋に監視カメラや盗聴器が仕掛けられている”と口にしたというのです。そんな経緯もあり、逮捕後には精神鑑定が行われています」（同）

法廷で涙を流す遺族

3カ月間の鑑定留置を経て、刑事責任能力ありと判断した長野地検は23年11月、殺人罪などで起訴。公判前整理手続きを経て、初公判がさる9月4日に開かれた。集中審理による裁判員裁判では、肝心の犯行動機が被告の口から明かされるとみられていた。が、

「検察官から罪状認否を問われた被告は、いきなり“黙秘します”と拒絶。11日の第4回公判の尋問でも、実に80回以上にわたって“黙秘”を連発しました。その態度に、法廷で涙を流す遺族もいたほどです」（傍聴した記者）

黙秘は”戦略”ではないのか

公判の争点は「責任能力の有無」に尽きる。通常であれば確実に死刑判決が言い渡される事案だが、犯行当時、被告には完全な責任能力があったと主張する検察に対し、弁護側は精神疾患による心神耗弱の状態にあったと訴えているのだ。

被告の弁護人は、死刑廃止を訴える団体にも名を連ねる“人権派”の今村義幸弁護士。となれば黙秘の連発は、今なお心神が耗弱しているとアピールするための“戦略”ではなかろうか。

当の今村弁護士に聞くと、

「私としては本人が話すべきだと思っていたし、その準備もしていました。多くの人から“悪知恵を吹き込んだのか”と言われますが、100％違います」

では、捜査段階で四人の殺害を認めていた被告はなぜ“黙秘”に転じたのか。

「彼は大学時代に病気になり“声が聞こえる”と家族に訴えても気のせいだと言われてしまい、警察や大学も取り合ってくれませんでした。当初は本人も、その苦しかった体験を法廷で話したいと思っていました。ところが過去の体験を思い出し“どうせ話しても理解されないから”という意識が芽生え、殻に閉じこもってしまったのです」（同）

「明らかに眠っていた」

こうした身勝手な物言いを並べ立てるたび、遺族が感情を逆なでされるのは言うまでもない。そして、狼藉はこれにとどまらない。前出の傍聴記者が明かす。

「青木被告は公判中、座って目を閉じている場面が頻繁に見受けられます。時にはこっくり、こっくりと船をこぎ、明らかに眠っている場面もありました。かつて中野市議会議長を務めた被告の父親も証言台に立ち、息子に代わって深々と頭を下げていましたが、その姿に遺族らは憮然としていました」

冒頭の女性は、第8回公判を傍聴した被告の母親である。この日も被告は、遺族からの直接質問に対して“黙秘”を繰り返していた。罪悪感のかけらも持ち合わせない息子の姿に何を思うか。廷外で問うと、母親は無言で立ち去っていった。

判決は10月14日に言い渡される。

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載