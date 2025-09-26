現在『新千歳空港』では小樽洋菓子舗『ルタオ』のポップアップストアが、2026年6月30日（火）までの期間限定でオープンしています。

すでに空港内にある店舗とは異なり、このポップアップストアでしか買えない限定スイーツや、『ルタオ』の新カテゴリーである紅茶『＆LeTAO』も先行販売。

今回は「今こそ買いたい！」特別な限定品をご紹介します。

買えるのはポップアップストアだけ！「エレナッツ」画像： 北海道 Likers

今回のポップアップストアで、注目の限定商品が『エレナッツ』です。こちらは、甘く香ばしいピーカンナッツを贅沢に敷き詰めた、クランチチョコレート。





“バターの木”とも呼ばれるピーカンナッツのコクと香ばしさが、しっかりと感じられる逸品です。

画像： 北海道 Likers

個包装の箱入りで、5枚入り（1,296円）の他に、10枚入り（2,592円）も販売しています。『エレナッツ』は、ここでしか出会えない限定品ですよ。

ルタオの新カテ ゴリ ︎「＆LeTAO」でペアリング画像： 北海道 Likers

ポップアップストアには、『ルタオ』の新紅茶カテゴリー『＆LeTAO（アンド ルタオ）』も登場！ 『ルタオ』のスイーツとのペアリングを追求した、紅茶シリーズです。



こちらの『運河の灯り サバラガムワ』は、しっかりとしたコクがありつつも、まるではちみつのようなまろやかさがあります。さまざまなお菓子に合い、クセがなく飲みやすいです。『エレナッツ』はもちろん、『ルタオ』の人気商品『ドゥーブルフロマージュ』との相性も抜群！



数ある茶葉の中から、香り・コク・余韻のすべてにおいてスイーツと相性の良いものだけを厳選しているそうです。お菓子作りにこだわる『ルタオ』ならではの、特別な紅茶です。

画像： 北海道 Likers

高級感のあるパッケージで、お土産だけでなく贈り物としてもおすすめです。

手軽に楽しめる箱入りのティーバッグ（5個入り 1,296円）の他に、缶入りの茶葉も販売されているので、用途に合わせて選ぶことができます。



『＆LeTAO』は、こちらのポップアップストアと『ルタオ運河プラザ店』でのみ先行販売中。2025年10月1日（水）より一般発売予定です。

ポップアップストアには、イートインスペースが完備されています。小樽の人気店『デニルタオ』のフロマージュデニッシュや、特別仕様のパルフェなど、ここでしか味わえない限定スイーツもありますよ！

詳細情報画像： 北海道 Likers

ルタオ新千歳空港ポップアップストア

出店期間：2025年9月2日（火）～2026年6月30日（火）

営業時間：10:00～18:00

開催場所：北海道千歳市美々国際線ターミナルビル 連絡施設 3階

北海道 Likersライターのひとこと

新千歳空港で買いたい、また新たなお土産が登場しましたね。

ポップアップストアは、国内線と国際線旅客ターミナルをつなぐ連絡施設にあります。国内線の出発口からは離れているので、出発を控えている方は時間に余裕をもって足を運んでくださいね！

取材・撮影・文／佐藤絵理

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。