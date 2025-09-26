現在『新千歳空港』では小樽洋菓子舗『ルタオ』のポップアップストアが、2026年6月30日（火）までの期間限定でオープンしています。

すでに空港内にある店舗とは異なり、このポップアップストアでしか買えない限定スイーツや、『ルタオ』の新カテゴリーである紅茶『＆LeTAO』も先行販売。

今回は「今こそ買いたい！」特別な限定品をご紹介します。

買えるのはポップアップストアだけ！「エレナッツ」 画像：北海道Likers

今回のポップアップストアで、注目の限定商品が『エレナッツ』です。こちらは、甘く香ばしいピーカンナッツを贅沢に敷き詰めた、クランチチョコレート。

封を開けた瞬間、ナッツの芳醇な香りがふわっと広がります。まろやかなチョコレートの甘さと、ナッツの香ばしさが溶け合い、口に運ぶと至福のひとときに。ザクザクとしたナッツの食感と、クランチチョコレートの繊細で軽やかな食感、その両方が楽しめます。

“バターの木”とも呼ばれるピーカンナッツのコクと香ばしさが、しっかりと感じられる逸品です。

個包装の入りで、5枚入り（1,296円）の他に、10枚入り（2,592円）も販売しています。『エレナッツ』は、ここでしか出会えない限定品ですよ。

ルタオの新カテゴリ︎「＆LeTAO」でペアリング 画像：北海道Likers

ポップアップストアには、『ルタオ』の新紅茶カテゴリー『＆LeTAO（アンド ルタオ）』も登場！　『ルタオ』のスイーツとのペアリングを追求した、紅茶シリーズです。

こちらの『運河の灯り サバラガムワ』は、しっかりとしたコクがありつつも、まるではちみつのようなまろやかさがあります。さまざまなお菓子に合い、クセがなく飲みやすいです。『エレナッツ』はもちろん、『ルタオ』の人気商品『ドゥーブルフロマージュ』との相性も抜群！

数ある茶葉の中から、香り・コク・余韻のすべてにおいてスイーツと相性の良いものだけを厳選しているそうです。お菓子作りにこだわる『ルタオ』ならではの、特別な紅茶です。

高級感のあるパッケージで、お土産だけでなく贈り物としてもおすすめです。

手軽に楽しめる入りのティーバッグ（5個入り 1,296円）の他に、缶入りの茶葉も販売されているので、用途に合わせて選ぶことができます。

『＆LeTAO』は、こちらのポップアップストアと『ルタオ運河プラザ店』でのみ先行販売中。2025年10月1日（水）より一般発売予定です。

ポップアップストアには、イートインスペースが完備されています。小樽の人気店『デニルタオ』のフロマージュデニッシュや、特別仕様のパルフェなど、ここでしか味わえない限定スイーツもありますよ！

詳細情報 画像：北海道Likers

ルタオ新千歳空港ポップアップストア
出店期間：2025年9月2日（火）～2026年6月30日（火）
営業時間：10:00～18:00
開催場所：北海道千歳市美々国際線ターミナルビル 連絡施設 3階

新千歳空港で買いたい、また新たなお土産が登場しましたね。

ポップアップストアは、国内線と国際線旅客ターミナルをつなぐ連絡施設にあります。国内線の出発口からは離れているので、出発を控えている方は時間に余裕をもって足を運んでくださいね！

