リズムは、自由に風向き調節ができる空気清浄機「Silky Wind Clean」を2025年10月上旬より発売します。カラーはライトグレーとダークグレーの2色。

「Silky Wind Clean」（ライトグレー、ダークグレー）

記事のポイント 独自の2重反転ファンで強力な風を生み出し、空気を動かして清浄能力を高めていることが特徴。サーキュレーターのように使うこともできるので、お部屋の空気の循環や洗濯物の部屋干しの乾燥補助にも使えます。3層フィルターはお手入れがしやすく、ファンやフィルターケースは分解して水洗いも可能。清潔に使うことができます。

2重反転ファンを採用しているリズムのハンディファン「Silky Windシリーズ」の技術を活用することで、コンパクトながら大風量を実現した空気清浄機。

下方から上方まで約240度回転する自由な風向き調節が可能。サーキュレーターのような風向きを作ることで、空気清浄された空気を遠くに届けるだけでなく、吸気口を汚れた空気の方向に向けて吸引することも可能。効率的に空気を動かし、まるで空間掃除機のようにお部屋を清浄します。

そのため、主に上向きのみにしか清浄した空気を出せない機種と比べ、清浄された空気をすばやく循環した速く強い気流を作ることで部屋中に浮遊しているホコリ、花粉、黄砂、PM2.5、ウイルス、カビや、さまざまなニオイなどを積極的に動かすことができます。

また、今までの空気清浄機とは異なり、低い位置でさまざまな角度からきれいな空気を吹き出し・汚れた空気を吸い込むことができるため、例えば花粉の時期には玄関に持って行き、服に付着した花粉やホコリをきれいな空気で吹き飛ばして吸引し、部屋に持ち込みにくくすることができます。

サーキュレーターとしても使える

リズム独自技術の２重反転ファンを採用することで、小さい羽根でも大風量・低騒音を実現。小さな筐体ながらも、大量の空気を動かし、毎分約7200リットルの空気を清浄、清浄された空気の到達距離も約30ｍと遠くまで届けることが可能です。

高い風速を確保しながらも通常使用時のファン回転数を減らすことができるため動作音最低約22dB（マニュアルモード1/深夜の郊外、ささやき声以下）と低騒音で使用できます。

適用畳数/床面積〜約36畳/60㎥対応、8畳を約8分で空気清浄する強力な空気清浄能力にもかかわらず、同等の清浄能力がある空気清浄機と比べ、約62％コンパクトな本体サイズを実現。縦にすればA3サイズに収まるサイズ感でスペースパフォーマンスに優れているため、限られた住空間を有効活用することができます。

適用畳数7.1畳のサーキュレーター性能を有しているため、積極的に空気を循環させる、部屋干しで併用することも可能です。

フィルターなどのお手入れも簡単

プレフィルター、集じんフィルター、脱臭フィルターの3層フィルターでさまざまな空気の汚れやニオイを素早く捕集します。3層のフィルターは本体内で高い気密性を誇るフィルターケース内にまとめ収納されているため、簡単に引き出してそれぞれをお手入れ可能です。

花粉や細かいホコリ、浮遊カビ、浮遊ウイルスなど0.3µmまでの微粒子は99.97％捕集、0.1〜2.5μm、PM2.5などの微粒子は99.9％高性能静電HEPAフィルターを採用した集じんフィルターで捕集。フィルターには抗菌加工が施されているため未加工品に比べ捕集したウイルスの増殖を90％抑制します。

ペット臭やたばこ臭などは、高性能活性炭脱臭フィルターを採用した脱臭フィルターで取り除くことができます。アンモニア臭、酢酸・アセトアルデヒドは30分で99％以上除去可能です。

ホコリなど大きい汚れを集じんするプレフィルターはホコリが付着し溜まりやすいですが、Silky Wind Cleanは吸気口が1箇所に集約され、本体サイズが小さく吸気口も小さいためそうじする手間も少なく済みます。

本体をちょうど良い角度に調節し、フィルターを掃除機で吸えるため、手軽に定期的なお手入れが可能です。吹出口のファンガード・ガードサポートは取り外しやすく、おそうじがしやすい一方向のスリットを採用することで、汚れを取りやすくしています。

フィルター以外の部分は工具を使わず取り外し本体以外を水洗いすることができるため、汚れやすいプレフィルターやフィルターケース、ファン部分すべてをきれいにすることができます。

720時間（30日）経過すると点灯するメンテナンスランプで、おそうじの目安をお知らせする機能も備えています。

リズム 「Silky Wind Clean」 発売日：2025年10月上旬 オープンプライス

