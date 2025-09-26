キャビア×ショコラの衝撃！「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」の新境地が体験できるカフェ併設店「ニュウマン高輪店」がオープン
1977年にパリで創業したラグジュアリーショコラメゾン「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」が、2025年9月12日、「ニュウマン高輪」(東京都港区高輪)に、ブランド史上初となるカフェ併設のコンセプトショップ「ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店」をグランドオープンした。200平方メートル超え、メゾン史上最大規模の広さを誇るこの新店舗では、「ショコラの可能性を追求した新しい味覚体験」をテーマに、これまでの常識を覆すような斬新なメニューが楽しめる。
【写真】白を基調とした洗練された空間が広がるニュウマン高輪店の内観
■ショコラ革命!?キャビアやフォアグラとショコラの禁断のマリアージュ
新店舗では、世界初の試みとしてキャビア、フォアグラ、ホタテといった高級食材とショコラを組み合わせた、驚きのシグネチャーメニューが登場。
「タルト ショコラ キャビア」4070円
濃厚なダークチョコレートガナッシュをショコラ生地で包み、キャビアと金箔を贅沢にあしらった逸品。カカオの深い風味とキャビアの上品な塩味が織りなす、至高のマリアージュを体験できる。
「フォアグラ マルブレ カカオ、トーストブリオッシュ」3410円
カカオパウダーを巻き込んだフォアグラのテリーヌ。なめらかな口どけのフォアグラと甘酸っぱいフルーツジャム、香ばしいブリオッシュが添えられ、繊細かつ濃厚な旨味が口いっぱいに広がる。
「ホタテのカルパッチョ、プラリネドレッシング、カカオニブ」3080円
甘味の強いホタテの貝柱に、ナッツが香ばしいプラリネドレッシングを合わせた一皿。 リンゴ酢の酸味とカカオニブの香りがアクセントとなり、洗練された味わいを生み出している。
「マティーニ ショコラ」2200円
自家製チョコレートシロップとエスプレッソ、芳醇なV.S.O.P.ブランデーを合わせた大人のためのカクテル。コーヒーリキュールがほのかに香り、上質でビタースイートな時間を演出する。
■まるでパリのアパルトマン。ラグジュアリーな空間で優雅なひとときを
白を基調とした店内は、アートとショコラの香りに彩られた、まるでパリのアパルトマンのような心地よい空間。広々とした211平方メートルもあるフロアには、ブティックエリアに加え45席のカフェスペースが用意されており、ランチからアフタヌーンティー、アフターファイブまで時間帯ごとの多彩な過ごし方ができるのも魅力だ。
■池袋にも新店舗がオープン！限定の“香水”ショコラも登場
さらに9月19日には、西武池袋本店(東京都豊島区南池袋)・本館3階のコスメティックスフロアに「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋 サロン」も新たにオープン。こちらでも高輪店同様に、大人の感性を刺激するショコラ体験が楽しめる。一番の注目は、オープンを記念して発売される限定商品「オリジナル・ボックス・4粒入りーパルファン」。店に隣接するディオールの香水「ミス ディオール」と「ジャドール」の香りからインスピレーションを受けて考案された、ここでしか手に入らない特別なショコラとなっている。
「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」の伝統と革新が融合した新店舗は、まさに、スイーツを超えたショコラの可能性を示す空間として、新たなランドマークとなるに違いない。高輪と池袋、2つの新拠点で、ショコラの未来を感じる贅沢な体験をぜひ。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
