子供たちに囲まれ皆が笑顔という構図は、真ん中に立つ人の好感度を上げるのにうってつけだと思われているのだろう。政治家がによる似たような「視察」は、これまでもたびたび行われてきた。ところが、当選回数11回、大臣経験もある自民党の茂木敏充・前幹事長の子ども食堂視察様子のSNS投稿は炎上した。臨床心理士の岡村美奈さんが、視察報告の投稿がなぜ炎上したのかを分析した。

【写真】「少し早いですが、私の誕生日会まで開いていただきました」問題となった茂木氏の投稿

サプライズで贈られた誕生日ケーキとはいえ、そこは東京都江戸川区の「NPO法人らいおんはーと365日子ども食堂『ぬくぬく』」。本来は子供たちの誕生会のはずなのに、茂木敏充が幹事長は自身のXに「少し早いですが、私の誕生日会まで開いていただきました」と投稿。これが物議を醸し、SNS上では「ずれている」「単なるパフォーマンスだ」と炎上。その通り！と思わず言いたくなった。

自民党総裁選に立候補している茂木氏は、24日に行われた日本記者クラブの討論会で、この日のことについて質問を受け「たまたま誕生日会が開かれる日だったということで、知人の紹介で訪問させてもらった」と説明。もともと子供たちのために誕生日会が開かれる予定だったとのことだが、茂木氏のXではなぜか「私の誕生会」になっていた。

ご本人はこの投稿に、よもや足を引っ張られることになろうとは考えもしなかったのだろう。だがそれも仕方がない。それが茂木氏の物の見方、捉え方であり、他人よりも自分が中心。子ども食堂の厚意だったとはいえ、誕生月だった子どもたちのことも、子ども食堂の誕生日会もそっちのけ。この投稿で彼の中に強烈な「自己中心性バイアス」があるのが見えてしまった。

このバイアスは自分の視点で物事を考え、他者についても自分勝手に考えるという自己中心的な傾向を指す。公益社団法人日本心理学会が公開している「心理学ミュージアム」の自己中心バイアスの説明スライドには、「自己中心性があると、相手の状態をあまり吟味しないので、相手のことを雑に考えやすくなります」とある。他の人の言動や感情に振り回されないために、自己中心性は必要だが、それが強くなりすぎると相手よりにまず自分、自分が一番になってしまう。

茂木氏が子ども食堂を訪れたのは9月21日。日本記者クラブの討論会で読売新聞の橋本五郎特別編集委員は茂木氏に、「子ども食堂に訪問されていたが、違ったイメージにしたいという表れか、無理しているなって感じが。効果は？」と質問。橋本氏は情報番組のコメンテーターとてしても親しまれ、長年多くの政治家らを見てきた人。そんな記者にとってもこの訪問は違和感があったのだろう。

茂木氏はそこで物価高についてなど意見交換したと述べ、子ども食堂について説明した。SNSで拡散された動画の中には子どもに贈られた誕生日ケーキのろうそくを、茂木が嬉しそうな表情で吹き消す様子を映したものもある。10月に誕生日を迎える茂木氏ではなく、本来は子ども食堂に通う子供たちのための誕生日会だ。彼はなぜ、誕生日月の子供と一緒にろうそくを吹き消すということができなかったのか。なぜXに、”誕生日を迎える子供たちと一緒に祝ってもらいました”と投稿できなかったのか。

批判コメントには様々あるが、「なぜ食べる側にいるのか」「贈られる側ではなく、贈るのが普通」「なぜ子どもではなく、老人がろうそくを吹き消す」など茂木氏の立ち位置を疑問視する声が多かった。それもこれも彼が持つ自己中心性バイアスといってしまえばそれまでだが、だからこそ討論会で橋本氏が放った質問の意味がよくわかる。

「順当なら総裁に一番近いはずなのに、下位に低迷し、支持がなかなか広がらないのはなぜか？」。これに茂木氏は「発信力が弱かった」「いろんな意見を聞くのが一年を通じて大切。さまざまな人たちの意見を聞き、現場に行く。そういうことに努めてきたつもり」と答えたが、結果はついてきていない。子どもたちの誕生日会を乗っ取ったと言われても仕方がない言動をする政治家に日本を託すのは、どうみたって無理だ。