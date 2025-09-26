「マヨネーズ」の大調査！（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第301回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、あると便利な【マヨネーズ】に関するアンケート結果をまとめてみました。人気のメーカーや、好みの味や使い方など、マヨネーズにまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「マヨネーズ」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: マヨネーズ、好きな食べ方は？
シンプルに楽しむ「そのまま」が1位でした。サラダにかけたり、スティック野菜やフライドポテトにディップしたり、シンプルに楽しむ方が多いのは納得の結果でした。2位は、「和える」がランクイン。ポテサラやツナマヨなど定番の使い方ですね。そして3位は「ソース」、続いて4位は「焼く」がランクイン。マヨネーズをソースや焼いて使うことで、酸味と香ばしさが加わり、食材をさらにおいしく仕上げてくれます。マヨネーズの万能ぶりがよく表れた結果となりました。
■Q2: マヨネーズ、どのメーカーを使う？
圧倒的1位は「キユーピー」でした。親しみやすさと信頼感、メディアへの登場回数も多く、人気があることがうかがえます。2位は「味の素」、3位「ケンコーマヨネーズ」、4位「日清オイリオ」と続き、家庭によって慣れ親しんだメーカーや味の好みなどが表れた結果になりました。
■Q3: マヨネーズを選ぶポイントは？
・1位 メーカー 43%
・2位 味など 36%
・3位 カロリー 16%
・4位 全卵 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,948票
1位は「メーカー」でした。やはり安心感のあるブランドを選ぶ方が多い結果ですね。また、2位には「味」がランクイン。そして3位「カロリー」、4位「全卵」と続き、好みや健康意識で選ぶ基準が分かれているのも特徴的です。
■Q4:マヨネーズを使う頻度は？
・1位 週に数回 48%
・2位 月に数回 23%
・3位 あまり使わない 17%
・4位 毎日 12％
※小数点以下四捨五入
回答総数38,506票
1位は「週に数回」。食卓に登場する回数としてはちょうどいい頻度で、多くの家庭で定番調味料として根付いていることがわかります。2位は「月に数回」、3位には「あまり使わない」がランクイン。そして4位は「毎日」と、ライフスタイルや食習慣によって差があるのも興味深い結果となりました。
■Q5:マヨネーズと合わせるならどれ？
・1位 ケチャップ 46%
・2位 醤油 36%
・3位 ポン酢 9%
・3位 オイスターソース 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,726票
1位は「ケチャップ」。やはり定番のオーロラソースが根強い人気を誇っています。2位は「醤油」で、いつもの味付けにマヨネーズを加えることで、コクとアクセントが生まれるのが魅力。3位は同率で「ポン酢」と「オイスターソース」。どちらもマヨネーズを合わせると味がまろやかになり、奥行きのある風味に仕上がります。調味料にひと工夫するだけで広がる、マヨネーズのアレンジ力が表れた結果でした。
今回のアンケートでは、マヨネーズが「どの家庭にもある身近な調味料」でありながら、使い方や好みのアレンジがわかる結果となりました。シンプルに楽しむもよし、アレンジして新しい味を発見するもよし。マヨネーズの奥深さを改めて感じられました。
ちなみに、筆者は、マヨネーズ＋麺つゆ＋塩昆布で刻んだ白菜を和えるアレンジが好きです！次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
