「もう頑張れない…」2歳差育児に疲弊した私を変えた、たったひとつの決意【ママリ】

主人公・マキノさんは、もうすぐ1歳の息子・へうくんと、3歳の娘・くうちゃんの育児に奮闘する日々。夫は仕事が忙しいため、ほぼワンオペ育児の毎日です。新生児のお世話で寝不足が続き、マキノさんの疲労とイライラはピークに。毎日怒鳴ってばかりで、自己嫌悪に陥ります。なんとか今の状況を改善しようと動き出します…。著者・マキノ(@warabeams)さんが、2歳差きょうだいの育児の大変さと成長を描いた漫画作品『二人育児のキロク』をダイジェスト版でごらんください。

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

「がんばることを辞めた」育児

主人公・マキノさんは、2歳歳きょうだいの育児に疲弊していました。毎日、精神的にも体力的にもキツく、ストレスが溜まり子どもを叱ってばかり。そして、自己嫌悪に…という、負のループにハマっていました。



ですがある日、「くうちゃんはまだ3歳」という事実に気づき、「今のままではダメだ」と強く感じます。今の状況から脱却するために、「まわりを頼る」ことの大切さに気づきます。

「助けて」と言う勇気を持つこと

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

思い切って、自分の両親を頼ることに。お願いするとき、どうしても「迷惑かな」「申し訳ないな」と思い、一歩を踏み出せないことも。ですが、マキノさんの両親は、快く引き受けてくれました。



子どもが小さいうちは、人手がいりますね。ママひとりががんばるのではなく、周囲を頼ることは大切です。

子どもの成長とともに変化すること

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

子どもの成長とともに、悩みは解消されるものですね。ママの心と体に余裕がうまれると、自然と笑顔で過ごせる時間も増えるものです。



きっと、これからも子どもの成長とともに、さまざまな悩みにぶつかることでしょう。しかし、「がんばり過ぎないこと」や「まわりを頼ること」を忘れずに、乗り越えていけるといいですね。子育ての大変さと楽しさに、共感できる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）