なぜ、誰も挨拶を返さないの？転入生ママを迎えた、クラスLINEの“異常な沈黙”【ママリ】
子どもが園や学校に通っていると、子どものクラスや学年の保護者同士で「クラスの保護者LINEグループ」ができることってありますよね。お互いの情報交換に便利に使えるグループLINEですが、時々モヤっとすることも。この記事では、同じ園に転園してきたママがクラスLINEに入り、自己紹介をしてきたことについての投稿を紹介します。転園してきたママはクラスLINEで自己紹介をしたのですが、グループのメンバーはほとんど既読スルーだったことに投稿者はモヤモヤしています。
新しく転園してきた親子の保護者がクラスLINEに仲間入りしたという投稿者さん。新しく仲間になった保護者は、クラスLINEで自己紹介をしたようですが、その自己紹介に返答したのはグループの3分の1程度の人だったようです。
自分からの呼びかけに対して周りが無反応だったらそれは寂しいですし、その気持ちはよく分かりますよね。一方で、クラスLINEのように大勢の人が参加しているグループの場合、一旦置いておいて「後で返信しよう」と思ったまま時間が経ってしまうこともありそうです。
クラスのグループLINEで自己紹介、返信は必要？
ふと疑問なのですが…🤔
ママ友とのグループLINEでの自己紹介って、既読スルーするのってわりと普通なのでしょうか？😳
上の子の幼稚園のクラスのグループLINE（20名ちょっと）があって、転園してきた子のお母さんがそのグループLINEに招待されて軽く自己紹介とよろしくお願いします的なやつが送られてきます。
私は返信しないと失礼かなと思い、子どもの名前とよろしくお願いします的なことを書いて返信するのですが、3分の1くらいの人しか返信しないんですよね😂
なんか、逆に返信しないほうが良かったりするのか…？と思ってしまって😂💦
既読スルーする方は、通知がたくさん来たら迷惑、とかそういう考えなのでしょうか？
私だったら人の目気にするタイプなので、自己紹介して返信来なかったらけっこうショックというか悲しくなってしまうので、返信した方がいいかなーと思っちゃうのですが…🤔💦
出典：
qa.mamari.jp
こうしたグループLINEでの返信はルールを決めていない限り「自己流」のやり方でやり取りをするようになりますが、他の人と自分のやり方を比べてしまうと「何が良いのかな？」と分からなくなることもありますよね。
グループLINEでの返信についてはさまざまな声が
グループLINEについてはそのグループでルールを決めていない限り対応の仕方は人それぞれですよね。このグループLINEの返答についてはさまざまな声が寄せられました。
私も自分がグループLINEに新入りで入ったときに返事無くて寂しかったです😂
私なら返信します！
でもしない人結構多いです💦
私なら返信しますし、逆の立場なら返信があると嬉しいです！！
返信しない人は、単に後でやろうと思って忘れたとかって人もいると思いますよ💦
後から思い出しても、時間が空きすぎていると今更返事するのも変かな…と思ってやめてしまうパターンなどもありそうです。
今はメッセージにリアクションで反応することもできますし、自分の負担にならない程度にうまく機能を活用して円滑な人間関係を維持できるといいですね。
記事作成: kate_mu_23
（配信元: ママリ）