一度ハマると超ストイックな努力家！【加藤ナナ】の探究心が垣間見える「趣味」をフィーチャー♡
好奇心旺盛な加藤ナナの世界
一度ハマると超ストイックな努力家
Rayのどんな世界観にだってハマるお人形さんのような顔立ち。だけど実は、好きセンサーが敏感で次から次へと、夢中になる対象を見つける天才なんです♡
そんな加藤ちゃんの探究心が垣間見える趣味をのぞいてみました。
加藤がハマるいろいろ沼
加藤ちゃんの好奇心が止まらない3つの趣味をフィーチャー。
すると真面目で勉強熱心な姿や誰とでも仲よくなっちゃう無邪気な一面がありました。
Check! サウナ
「『マンガ サ道〜マンガで読むサウナ道〜』っていう漫画に出会ってからどっぷりハマって今ではもはや生活の一部。
通う頻度は週2がマストで、最近は、地方に行って知らない地域のディープなサウナに行くのが月一の楽しみ♡
サウナってどんなに落ち込んでいても、行けば気分が晴れて、体調もメンタルも回復する不思議な力があるんです」
ちなみに......今までのNo.1サウナは、北海道の「白銀荘」
「一番インパクトがあったのは、ここ。本当に山奥にあって、水風呂の代わりに雪にダイブするの！とにかく大自然を堪能できるよ」
Check! 養蜂
「今、一番夢中なのが養蜂。もともとハチミツが好きで色んな味のものを試していたら、そこからなぜかミツバチの生態に興味が湧いて……。
図書館で本を読んだり、ミツバチのことを調べていくうちに自分のハチミツを作りたいって思って始めたんです。
今は養蜂家さんのサポートのもとで勉強中だけど、いつかは巣箱を作るところから始めたい！」
実は......加藤ちゃんお手製ハチミツを販売中なんです♡
私がはじめて採蜜したハチミツを数量限定で売ってます。実は、瓶のラベルも作りました。加藤のこだわりいっぱいのひと瓶をぜひ♡
Check! 自然さんぽ
「なんか人混みに疲れちゃったな〜ってときは自然を求めて出かけたくなる。
木の根元に座って音楽を聴くか、芝生に大の字で寝っ転がっちゃうかがいつものルーティン」
加藤ナナ
かとう・なな●1998年4月15日生まれ、群馬県出身。B型。オランダ人の父と日本人の母を持つハーフモデル。
今年9月より、アパレルブランドをローンチし、活躍の幅を広げているRay㋲のお姉さん的存在。
