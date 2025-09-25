ワンソク「音と振動が少ない分フリードが上質」 シエンタとフリードを両方買って本音で比較レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、トヨタの新型「シエンタ」とホンダの「フリード」を比較するレビュー動画を公開。ワンソク氏は実際に両方の車両を購入しており、オーナーならではの視点でコンパクトミニバン2台の良し悪しを徹底的に解説した。
今回の比較の背景には、2025年のマイナーチェンジでシエンタに電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドが搭載されたことがある。これにより、これまでフリードが持っていた「圧倒的なアドバンテージがなくなった」とワンソク氏は指摘。装備面での差が縮まった今、改めて両車の実力を多角的に評価している。
まずデザインについては、それぞれの個性が際立つと評価。シエンタを「カジュアルで可愛らしい見た目」「令和のファンカーゴ」と表現する一方、フリードは「オシャレ家電のようなスタイリッシュな見た目」と例え、どちらも甲乙つけがたい魅力があると語った。
内装と居住性では、両車の思想の違いが浮き彫りになった。シエンタは撥水撥油機能付きのファブリックシートや豊富な収納など、機能性を重視した作り込みが特徴。対してフリードは、水平基調のダッシュボードやアームレストの配置により、「体感ではフリードの方が広い気がする」と、開放感と居心地の良さを高く評価した。
特に注目されたのは、3列目シートの使い勝手と走行性能の差だ。ワンソク氏は以下のようなポイントを挙げている：
・3列目の実用性：シートを格納した際の積載性では、床下収納でスペースを犠牲にしないシエンタが優秀。しかし、座り心地や広さといった「3列目の実用性はフリードの方が良い」と断言。
・走りの質感：エンジン形式（シエンタは3気筒、フリードは4気筒）の違いにも触れ、「音と振動が少ない分、フリードの方が上質な走り」だと結論づけた。
・安全装備：トヨタならではの「プロアクティブドライビングアシスト」を搭載するシエンタに軍配が上がるものの、フリードも運転支援機能は充実しており、甲乙つけがたいとした。
価格については、コミコミ価格でフリードが約18万円高くなるが、「意外と価格差は少ない」との見解を示した。最終的にワンソク氏は、「走り、3列目の使い勝手、安全装備、居住性など、何を重視するかで選ぶべきクルマが変わってくる」と総括。オーナー目線での詳細な比較を通じて、視聴者が自身のライフスタイルに合った一台を選ぶための貴重なヒントを提供している。
今回の比較の背景には、2025年のマイナーチェンジでシエンタに電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドが搭載されたことがある。これにより、これまでフリードが持っていた「圧倒的なアドバンテージがなくなった」とワンソク氏は指摘。装備面での差が縮まった今、改めて両車の実力を多角的に評価している。
まずデザインについては、それぞれの個性が際立つと評価。シエンタを「カジュアルで可愛らしい見た目」「令和のファンカーゴ」と表現する一方、フリードは「オシャレ家電のようなスタイリッシュな見た目」と例え、どちらも甲乙つけがたい魅力があると語った。
内装と居住性では、両車の思想の違いが浮き彫りになった。シエンタは撥水撥油機能付きのファブリックシートや豊富な収納など、機能性を重視した作り込みが特徴。対してフリードは、水平基調のダッシュボードやアームレストの配置により、「体感ではフリードの方が広い気がする」と、開放感と居心地の良さを高く評価した。
特に注目されたのは、3列目シートの使い勝手と走行性能の差だ。ワンソク氏は以下のようなポイントを挙げている：
・3列目の実用性：シートを格納した際の積載性では、床下収納でスペースを犠牲にしないシエンタが優秀。しかし、座り心地や広さといった「3列目の実用性はフリードの方が良い」と断言。
・走りの質感：エンジン形式（シエンタは3気筒、フリードは4気筒）の違いにも触れ、「音と振動が少ない分、フリードの方が上質な走り」だと結論づけた。
・安全装備：トヨタならではの「プロアクティブドライビングアシスト」を搭載するシエンタに軍配が上がるものの、フリードも運転支援機能は充実しており、甲乙つけがたいとした。
価格については、コミコミ価格でフリードが約18万円高くなるが、「意外と価格差は少ない」との見解を示した。最終的にワンソク氏は、「走り、3列目の使い勝手、安全装備、居住性など、何を重視するかで選ぶべきクルマが変わってくる」と総括。オーナー目線での詳細な比較を通じて、視聴者が自身のライフスタイルに合った一台を選ぶための貴重なヒントを提供している。
関連記事
ワンソク「収納の優秀さは軽トップクラス」スズキ新型スペーシアカスタム、ライバル圧倒の魅力に迫る
ランクル250の納車1年レポート ワンソクTubeがGX550・300・LX600を比較
クラウン、現行4車種 外装スポーツ・内装セダン結論 ワンソクTubeが実車購入で検証
チャンネル情報
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube