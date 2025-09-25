松下洸平が中2の頃に描いた“ヨーダの絵”披露、あまりの上手さに「えええ！？」
俳優の松下洸平（38歳）が、9月24日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。中学2年生のときに描いたという“ヨーダの絵”を披露し、あまりの上手さにスタジオから驚きの声が上がった。
この日、番組にゲスト出演した松下は、「スター・ウォーズ」シリーズの約7年ぶり新作映画「マンダロリアン・アンド・グローグー」の話題の中で、「松下さん、スターウォーズの大ファンなんだって？」と聞かれ、「そうですね。うちには等身大のヨーダがいたりとか。（最新作には）ワクワクしますね。7年ぶりですから、懐かしいキャラクターとかも出てきそうなんで」と語る。
また、「松下さんは（スターウォーズが）好きすぎて、登場キャラクターの絵も描いたんだよ。それがこちら」と、まるで写真のような、ヨーダの姿を描いた絵の写真が披露されると、スタジオからは「えええ！？」「なにこれ…！？」と驚きの声が続々。
松下が「（描いたのは）これは中学校2年生くらいのときです。油絵ですね。好きなんですよ」と話すと、再びスタジオの面々は「すごすぎる…」「えっ…」「好きを超えてる」「写真…？」「すごい…」と驚く声が止まらなかった。
松下は母が画家で、高校は美術科の学校に進学。油絵を専攻していた。
この日、番組にゲスト出演した松下は、「スター・ウォーズ」シリーズの約7年ぶり新作映画「マンダロリアン・アンド・グローグー」の話題の中で、「松下さん、スターウォーズの大ファンなんだって？」と聞かれ、「そうですね。うちには等身大のヨーダがいたりとか。（最新作には）ワクワクしますね。7年ぶりですから、懐かしいキャラクターとかも出てきそうなんで」と語る。
松下が「（描いたのは）これは中学校2年生くらいのときです。油絵ですね。好きなんですよ」と話すと、再びスタジオの面々は「すごすぎる…」「えっ…」「好きを超えてる」「写真…？」「すごい…」と驚く声が止まらなかった。
松下は母が画家で、高校は美術科の学校に進学。油絵を専攻していた。