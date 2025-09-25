ダニエル・クレイグに続く、シリーズの“7代目”に、製作陣が「イギリス出身、無名の新人」を起用する意向のようだ。米が報じている。

シリーズ第26作となる最新作を手がけるのは、『DUNE／デューン』シリーズや『ブレードランナー 2049』（2017）のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督。脚本は「ピーキー・ブラインダーズ」（2013-2022）のスティーヴン・ナイト、プロデューサーは『スパイダーマン』のエイミー・パスカルと、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』のデヴィッド・ハイマンが務める。

報道によると、ヴィルヌーヴは『デューン』第3作の撮影を終えたあと、新ボンド俳優の検討に乗り出す構え。製作陣の理想は、原作者イアン・フレミングが「鈍器」と表現した、“退屈で面白みのない人物だが、出来事に巻き込まれていく”キャラクター性に忠実であることのようだ。

今回の報道によると、『007』第26作は、前作『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）の物語を汲むものではなく、「新たなボンド、新たな始まり、すべてを一新した」作品になるという。記者が脚本家に取材したところ、MI6所属以前の海軍中佐時代まで遡ることもありえそうだというから、本格的なリブートとなる可能性が高そうだ（もっとも脚本は執筆中であり、これは確定した情報ではない）。

こうした情報からは、これまで有力候補と目されていた『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランドや『フランケンシュタイン』（2025）のジェイコブ・エロルディ、『ベイビーガール』（2024）のハリス・ディキンソンらが起用される可能性が低いことがうかがえる。少なくとも、ホランドとエロルディはイギリス人ではなく、仮にオリジンを描くとすれば、30代後半～40代以上の役者が選ばれることもないだろう。

なお、有色人種の俳優が起用されることもありうるというが、すべては“ジェームズ・ボンド役にふさわしいか、ヴィルヌーヴ＆ナイトの求める物語にふさわしいか”が基準だと情報源の人物は語っている。そのほか、ボンド以外のキャラクターはイギリス人以外も演じられるとみられる。

『007』第26作（タイトル未定）は2028年の米国公開を目指しており、2027年にも撮影が始まる見込み。このスケジュールを鑑みれば、現時点で23歳～33歳くらいの俳優が候補者になるだろうか？

