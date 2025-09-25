ホン・サンス監督のデビュー30周年を記念して、11月1日より新作映画5本を5カ月連続で公開する『月刊ホン・サンス』が開催されることが決定した。

1996年に『豚が井戸に落ちた日』で長編デビューして以降、これまで30本以上の監督作を発表してきたホン・サンス。韓国のソウルに生まれ、アメリカで美術を学ぶと、大作商業映画からは距離を置いた映画の製作体制を構築。ベルリン国際映画祭での5度の銀熊賞受賞をはじめ、カンヌ、ヴェネチア、ロカルノなど数々の国際映画祭で活躍してきた。日常に潜むドラマを鋭く観察し、そこに現れるささやかなずれや揺らぎを、静かに、ときにユーモラスに描き続ける一方で、その製作体制や人々を見つめる視線は時代とともに緩やかな変化を遂げている。

そんなホン・サンスの“いま”に出会える特集上映『月刊ホン・サンス』では、11月から 2026年3月までの5カ月間、2023年以降につくられた新作5本を5カ月連続で公開。あわせて、新作にリンクしたテーマで過去作を振り返る特集『別冊ホン・サンス』も同時開催される。

特集の幕開けを飾るのは、これが3度目のタッグとなったイザベル・ユペールの主演作で、2024年ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した『旅人の必需品』（英題：A Traveler's Needs）。続いて、演劇祭を迎える美大の講師の主人公をキム・ミニが演じ、2024年ロカルノ国際映画祭で最優秀演技賞を受賞した『小川のほとりで』（英題：By the Stream）、済州島に映画を撮りにやってきた3人の若者たちを描き、“全編ピンボケ”が物議を醸した2023年ベルリン国際映画祭出品作『水の中で』（英題：In Water）、休業中の女優と、隠遁生活を送る老詩人のある一日が並行して描かれる、2023年カンヌ国際映画祭監督週間出品『私たちの一日』（英題：In Our Day）、そして偶然恋人の両親と過ごすことになった詩人の一日を描いた、2025年ベルリン国際映画祭出品の最新作『自然は君に何を語るのか』（英題：What Does That Nature Say to You）が上映される。

また、『別冊ホン・サンス』では、『自由が丘で』、『逃げた女』、『イントロダクション』、『川沿いのホテル』、『正しい日 間違えた日』が順次上映される。

特集上映『月刊ホン･サンス』特報 あわせて公開された特報映像では、上映される5作品の名場面が捉えられている。また、『月刊ホン・サンス』という企画名にちなみ、今回上映する新作5作品を雑誌の表紙に見立てたデザインとなっているキービジュアルも公開された。

さらに、監督デビュー30周年を記念して、特別パンフレットが毎月刊行される。編集長にライター／編集者の月永理絵を迎え、新作とともにホン・サンスのこれまでを振り返る内容となる。また、10月にはイザベル・ユペールの来日も決定した。（文＝リアルサウンド編集部）