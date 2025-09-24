この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「デリカD:5は中古がオススメ！？前期ディーゼルが1番良い！！21万キロ乗って分かった魅力を解説」と題した動画で、アウトドアYouTuberのばもさんが自身の「ばもろぐフィールドチャンネル」に登場。21万km・8年乗り込んだ実体験をもとに、山梨へと続く奥多摩湖道路を疾走しながら、デリカの真の魅力について熱く語った。



ばもさんは、2025年10月に発表されるデリカのマイナーチェンジ情報にも触れつつ、「アウトドアに使う人には“今の前期最終系モデル”が一番マッチしてる」と主張。その理由について「6速オートマのバランスがとにかくいい。エンジンブレーキと四駆の組み合わせでどんな山道も安心して走れる」と持論を展開。さらに「最低地上高も現行より高く、荒れた道でも安心感が違う。実際、野戸地震で和島の災害地を走った際も頼もしかった」と実体験ならではのリアルな強みを証言した。



マイナーチェンジが進み“高級路線・8速化・値上げ”が進む中で、「新しいのは魅力的だけど複雑。1速落とせばいいところを2速落とさなきゃいけない、とちょっと忙しい。6速前期デリカの『シンプルゆえの実用性』が光る」と、あえて現行型の良さを再評価。「一度デリカに乗った人がまた同じモデルを選ぶことが多い」と中古市場の人気の高さにも触れた。



「ミニバンのディーゼル車は他にない。パワーもあって、キャンピングトレーラー牽引にも“1ナンバー登録不要”で維持費が抑えられるのがメリット」など、アウトドア視点ならではのトピックも。今後の買い替えについても「8速モデルの滑らかさや高速道路適正も魅力だが、アウトドア使いなら前期がやはり最強かもしれない」と揺れる本音ものぞかせた。



ばもさんは最後に「10月の最終マイナーチェンジで“ディーゼル最終モデル”になるかもしれない。もしミニバンの買い替えを検討しているなら“絶対デリカを選ぶべき”“今が買い時”」と独自の見解を強調。「デリカ話や、キャンピングトレーラーの話題など、今後も動画やライブで情報発信していくのでぜひコメントを」とファンに呼びかけつつ、動画をしめくくった。