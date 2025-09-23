大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくが23日（火）、『石川3アリーナプロジェクト』を始動することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

このプロジェクトは、ハンドボール女子（リーグH所属）のハニービー石川、バスケットボール男子（B3リーグ所属）の金沢武士団、そしてバレーボール女子（SVリーグ所属）のPFUの、石川県を拠点に活動するアリーナプロスポーツの3チームが連携しクラブ価値向上を目指すもの。

プロジェクトの始動により、従来可視化できていなかった各チームのホームゲーム日程を記載した、コラボでのビジュアル・ポスターも作成。「#ISHIKAWA_3_ARENA_PROJECT」をハッシュタグで使用し、各地域店頭やSNSで発信し、各ファンの相互送客やコラボPRを実施するとしている。

また、先陣を切って開幕するハンドボールリーグ、ハニービー石川のホームゲーム会場に、マスコットキャラである金沢武士団のライゾウ、PFUのブルーニャが応援に駆けつける。9月23日（火・祝）のハーフタイムではイス取りゲームで対決も行われる。

3チームの連携により、これからさらに石川県のスポーツ界が盛り上がることになるだろう。