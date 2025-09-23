「チケットぴあ」の公式Xが23日更新され、前日22日に東京ドームで開催されたPerfume公演の当日引換券をチケットぴあで購入した人たちの間で引き換え画面にトラブルが発生したことを謝罪。経緯を説明した。

投稿では「9月22日 (月) ・23日(火・祝) Perfume 東京ドーム公演『Perfume 20/25 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』当日引換券をチケットぴあでご購入のお客様へ」とし謝罪文を掲載。

「昨日9月22日(月)開催のPerfume東京ドーム公演の当日引換券につきまして、弊社側の設定不備により、本来表示されるべきではないQRコードが表示され、本券のもぎりができない事象が発生しておりました」とトラブルの原因を説明した。

「ご来場のお客様には多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。

また本日23日公演においても、チケットぴあにて当日引換券を購入した人は「本券に表示されているQRコードは無効なものとなります」とし「当日引換窓口にて本券付属の『サブチケット』をご提示ください。入場券と引き換えいたします」と対応策を示した。

最後に「今後このような事態が再発しないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

Perfumeは21日、公式サイトで今年いっぱいでグループ活動を休止すると発表。休止期間は明かさず「2026年から一度、コールドスリープ（人工冬眠）します」と報告した。

22日から2日間開催する東京ドーム公演が休止前ラストのコンサートとなる。