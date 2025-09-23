¤½¤³¤Þ¤Ç¡© ¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤ËÃí¤¬¤ì¤¿»°É©¤ÎDNA¤ÈÂÅ¶¨¤Ê¤Áö¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
³«È¯´ü´Ö¤ï¤º¤«2Ç¯¡£¿··¿¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖËÜÊª¤Î»°É©¤é¤·¤µ¡×
¡¡¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤ÏNMKV¡ÊÆü»º¤È»°É©¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¬´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Æü»º¤¬Àß·×¡¦³«È¯¡¢»°É©¤¬À¸»º¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¤êÌ£ÉÕ¤±¤Ï»°É©ÆÈ¼«¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´Ø·¸¤Ï2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»î¾èµ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î»°É©¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ö»°É©¤é¤·¤µ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤ò³«È¯¥Á¡¼¥à¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡¤Þ¤º¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¡¢¶Ï¤«2Ç¯¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤äÁá¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¡©
»°É©¡§³Î¤«¤Ë¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖeK¥¯¥í¥¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ï2020Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡¡º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬½éÂå¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¿··¿¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½éÂå¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡È»°É©¤é¤·¤µ¡É¤òÉÕ²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¤Ï¡©
»°É©¡§½éÂå¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ×Ë¾¤â¥·¥Ã¥«¥ê¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö»°É©¤é¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤í¤¦¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾»°É©¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤À¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤³¤À¤ï¤í¤¦¤È¡£
¡¼¡¼¡¡¤½¤Î1¤Ä¤¬°Ï©Áö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë ¡ÈÀìÍÑ¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¼«ÂÎ¤ÏÆü»º¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î4WD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©¡§ECO¡¿NOMAL¡¿SPORT¤ÏÆü»º¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢GRAVEL¡¿SNOW¤Ï»°É©ÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ï¡Öµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤²ÈÂ²¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ä²Ï¸¶¤È¸À¤Ã¤¿ÈóÊÞÁõÏ©¤òÁö¤ë»þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¥·¥Ã¥«¥ê¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤È¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó½éÂå¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯Áö¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¤Ï¤è¤ê³Ú¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°É©¡§¥°¥é¥Ù¥ë¤Ï¶îÆ°ÎÏÍ¥Àè¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¹â¡¿CVT¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¹â¡¢TCL¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¾®¡¢¥Ö¥ì¡¼¥LSD¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¹â¡Ë¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¤Ï¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£Í¥Àè¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¾®¡¢CVT¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¾®¡¢TCL¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¹â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥LSD¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡§¾®¡Ë¤ÎÀ©¸æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎÂ¾¤ÎSUV¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿··¿¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë³«ÅÙ±þ¤¸¤¿¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²óÅ¾¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¤³¤ì¤ÏÆü»º¡¿»°É©¶¦ÄÌ¡Ë¡¢NOMAL¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éGRAVEL¡¿SNOW¤Ï¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡º£²ó¤ÏGRAVEL¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¤«¤Ê¤ê¥¬¥Á¤Ê½ê¤âÁö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÇ½¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¡§¤½¤³¤ÏÊÀ¼Ò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÒÎØ¤¬Éâ¤¯¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤ÈNOMAL¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥LSD¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏºîÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÂç¤¤¯Æ§¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬½é¿´¼Ô¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£GRAVEL¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Áá¤á¤ËºîÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯Áö¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÀ¼Ò¤Î½½¾¡¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹Æâ¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥àÉÕSUV¤Î³«È¯¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤Ï©ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤â¥·¥Ã¥«¥ê¤ÈÁö¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢²á¾ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
»°É©¡§»°É©¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö°Â¿´¡¦²÷Å¬¡×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ç¥ê¥«¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¡¡Æü»º¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÍý²ò¤Ï¡©
»°É©¡§¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²æ¡¹¤Î¹Í¤¨¤äÁÛ¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤½¤³¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤«¤Ê¤ê¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥ÈÍÑ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥Ä¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
»°É©¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£FF¤Ï¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö4WD¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¤È¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë4WDÀìÍÑ¤Ë¿·µ¬¤Çµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î³Æµ¡Ç½¤òµ¾À·¤Ë¤»¤º¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÁàºîÀ¤¬°¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥À¥¤¥ä¥ë¤ò±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Ë20mm¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÍè¥¨¥¢¥³¥ó¥Ñ¥Í¥ë¾õ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥Í±¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡ÉáÄÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤éNG¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°É©¡§¤¿¤«¤¬20mm¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï±¿Å¾Ãæ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤³¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀß·×¤ÏÆü»º¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÍ×Ë¾¤ò¥·¥Ã¥«¥ê³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡¤â¤¦1¤Ä¤¬¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë4WD¤Î»°É©ÀìÍÑ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£·»Äï¼Ö¤Î¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¥ª¥ó¥í¡¼¥É¸þ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¾åµ¤«¤é¤â²ò¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¥ó¥í¡¼¥É¡¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÁ°¤Ë»°É©¤Î¶¯¤ß¤Î1¤Ä¤Ï°Ï©¤Ç¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¡È·øÏ´À¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶¯¤¤¼ÖÂÎ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆü»º¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°É©¡§¼Â¤Ï¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êÇº¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Æü»º¤µ¤ó¤ËÁö¤ê¤Ë°ì²á¸À¤¢¤ëÃ´Åö¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ÖÂÎ¤ÏÂç»ö¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÂå¤«¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤·¤Æ¤ÏìÔÂô¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¤Ï¤½¤ÎÁÇÀ¤ò¤è¤ê³è¤«¤¹Êý¸þ¤Ç¹â¹äÀ¥¹¥¿¥Ó¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î°ÌÃÖÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï½éÂå¤Ç¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°É©¡§1¤Ä¤ÏÊÀ¼Ò¤Î¥Ç¥ê¥«D¡§5¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÏÊÀ¼Ò¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Àß·×¤ÏÆü»º¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç»î¸³¼Ö¤òÄ¹´ü´Ö¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡ÌÜ»Ø¤·¤¿Áö¤ê¤Ï¡Ö¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Î°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Áàºî¤ËÃé¼Â¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°É©¡§¿Ê²½¤·¤¿ÅÅÆ°EPS¡Ê¾®·¿·ÚÎÌ¥Ö¥é¥¹¥ì¥¹¥â¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¡Ë¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡§¥À¥¦¥ó¡¢¥ê¥¢¡§¥¢¥Ã¥×¡Ë¡¿¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¡Ê¹äÀ¡Ü20¡ó¡¢Ãæ¼Â¤«¤éÃæ¶õ¡Ë¤ÏÆü»º¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ë»°É©½éºÎÍÑ¤Î¥«¥ä¥ÐÀ½¤Î¥×¥í¥¹¥à¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Î¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ÏÀ¢Æ°¡Ê¤·¤å¤¦¤É¤¦¡ËÄñ¹³¤òÌÊÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¤½¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
»°É©¡§½éÂå¤È¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤ÊÆÃÀ¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶ËÈùÄãÂ®°è¤Î¸º¿êÎÏ¤ò¥·¥Ã¥«¥ê¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥¿¥ê¤Î´Ý¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤é¤·¤«¤é¤Ì¼Á´¶¤Î¹â¤¤¾è¤êÌ£¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥·¥Ã¥«¥ê´¶¤Ï¤¢¤ë¾è¤êÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°É©¡§¤½¤ì¤Ï¥í¡¼¥ë¤ò¡È°¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï»°É©¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÁö¤ê¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥í¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ï¡¼¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¢¤ëÎÎ°è¤Ç¥·¥Ã¥«¥ê¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤â¥Ç¥ê¥«D¡§5¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¼Â¤Ïº£²ó¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤È¥Ç¥ê¥«D¡§5¤òÆ±¤¸¾ì½ê¡¿Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥µ¥¤¥º¤â¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤â°ã¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤É¤³¤«¾è¤êÌ£»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡¡¤¿¤À¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Êº¹¤Ç¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¾¡¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°É©¡§¤½¤³¤Ï²æ¡¹¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¼¡¼¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Ï½éÂå¤ÈÆ±¤¸165¡¿60R15¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥â¥Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡»°É©¡§¥¿¥¤¥ä¤Ï³«È¯Èñ¤Ë¤ª¶â¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÊÑ¹¹¤»¤º¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÂ¦¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡©
»°É©¡§¤â¤Á¤í¤óYES¤«NO¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖYES¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Ë°ÍÂ¸¤Ç¤¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¤Áö¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡½ÅÈ¢¤Î¶ù¤òÆÍ¤¯¤È¡¢EPS¤¬¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤ÈÆü¾ï°è¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ò½Å»ë¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥É¥·¤Ã¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤ÎÁö¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡©
»°É©¡§±Ô¤¤½ê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê´À¡Ë¡£
¡¡º£²óEPS¤ÏÆü»º¡¿»°É©¶¦ÄÌ¤Î¤¿¤á¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê»°É©¤é¤·¤µ¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ï²æ¡¹¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¸À¤¦¤ÈFF¥â¥Ç¥ë¤ÏÆü»º¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËÀìÍÑ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÏÊÀ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¥·¥Ã¥«¥ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£