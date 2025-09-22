この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

心斎橋駅近くに9月19日、「ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェ」（大阪市中央区南船場4）がオープンした。18日に行われた内覧会をシンガーソングライターむんむがリポート。



ブルーボトルコーヒーは2002年、アメリカ・カリフォルニア州オークランドで誕生。心斎橋カフェは、大阪エリアでは2021年に開店した「ブルーボトルコーヒー 梅田茶屋町カフェ」に続く2店舗目となる。店舗面積は119.73平方メートルで、席数は店内38席、屋外44席。