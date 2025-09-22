ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェがオープン 大阪2号店
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
心斎橋駅近くに9月19日、「ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェ」（大阪市中央区南船場4）がオープンした。18日に行われた内覧会をシンガーソングライターむんむがリポート。
ブルーボトルコーヒーは2002年、アメリカ・カリフォルニア州オークランドで誕生。心斎橋カフェは、大阪エリアでは2021年に開店した「ブルーボトルコーヒー 梅田茶屋町カフェ」に続く2店舗目となる。店舗面積は119.73平方メートルで、席数は店内38席、屋外44席。
ブルーボトルコーヒーは2002年、アメリカ・カリフォルニア州オークランドで誕生。心斎橋カフェは、大阪エリアでは2021年に開店した「ブルーボトルコーヒー 梅田茶屋町カフェ」に続く2店舗目となる。店舗面積は119.73平方メートルで、席数は店内38席、屋外44席。
関連記事
大阪・関西万博で「EXPOキャラクターワールドカップ」 46体のキャラクター集合
大阪・関西万博で盛大なパレード 各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクター参加
天王寺公園でドイツビールの祭典「てんしばオクトーバーフェスト」 土日祝は音楽ライブも
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/