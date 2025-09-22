この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が実践ガイド！『【ダイエット】食欲が止まらない人はこれやって！手もみで自然に痩せる方法！』タイプ別アプローチ

「【ダイエット】食欲が止まらない人はこれやって！手もみで自然に痩せる方法！」と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が登場。秋に向けて食欲が増しやすい時期に、甘いものや間食がやめられない人へ向けて「食欲をすっと落ち着かせる手もみポイント5つ」を整理して紹介している。



音琶氏は、食欲の背景には内臓の疲れや自律神経の乱れが関わることがあると述べ、体を整える視点からセルフケアを提案した。無理な我慢ではなく、コンディションを整えて“ほどよい状態”に寄せる考え方が軸である。



内容はタイプ別に構成されている。甘味欲求には膵臓の反射区、食べ過ぎが続くときは胃の反射区、ストレス食いには副腎の反射区、夜に食欲が強まる場合は間脳の反射区、ダラダラ食べには小腸の反射区。それぞれ位置の目安、指の当て方、押す秒数と回数が丁寧に示され、日常で試しやすい。



押し方の共通ルールは「7秒押して離す」を1反射区あたり3～5回、これを1日に3～5回。強く押せば早く変わるわけではないため、「痛気持ちいい」を目安に継続することが勧められている。実践の小さな工夫として、水分を先に1杯とる習慣が紹介される。のどの渇きを空腹と取り違えにくくなり、手もみと組み合わせやすいと語られている。



位置の見極めや手の角度は、線や骨のきわ、くぼみなどの目印が役立つ。指の当て方は箇所により親指の腹や指の角を使い分けるため、実演の動きを映像で確認しながら進めると理解が早い。さらに詳しい手元の動きや押す範囲の調整は動画内で語られている。本編は、間食を控えたい人や夜の食欲に悩む人が、無理のないセルフケアを考える上で有用な指針となるはずだ。