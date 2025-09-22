ミス東大2025にエントリー中の、東京大学工学部の春日愛実（かすが・まなみ）さんが22日までに自身のXを更新し、高校時代の写真を披露した。特技が書道であるという春日さんの"美文字"がネット上で話題となっている。



【写真】驚きの達筆ぶりと初々しい可愛さで注目を集めた高校時代の春日愛実さん

春日さんは、「模試結果たくさん見てもらえたのでたまには高校生の時の写真貼ります！書きました！」とコメントし、自身の書道作品と一緒に写った高校時代の写真をアップ。身長よりもはるかに大きな紙面に力強い文字で書かれた大作と、ミスコン挑戦前、制服姿の春日さんの初々しい写真に反響の声が多く上がっていた。



SNSでは、「美しい人は字も美しい」「かわいすぎる」「作品前でピースとかではなく、棒立ちなのが初々しくていいね笑」「達観してる感 すごい」「めっちゃスゲエ。さすが東大？」「書は人なり、推せる」「セーラー服姿の愛実ちゃん、めちゃ可愛くていいですね」「本当にかわいい子ってこういう素朴な写真でもかわいい」などのコメントがあった。



コンテストのポータルサイトに掲載されているプロフィルによると、春日さんは愛知県出身、東京大学工学部システム創成学科4年生。特技はダンス・書道で、「学部最後に新しいことに挑戦したいと思ったから。多くの人に元気を与えられるような存在になりたいと思ったから」の思いからミス東大2025にエントリーしたという。