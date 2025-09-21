この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティングザムライ」で活躍する現役マーケッターのりゅう先生が、「売れるオファーには“あること”が共通している。顧客に“圧倒的な変化”を見せることで、最強のオファーが出来上がる。」と題した動画を公開。長年最前線で活躍する自身の知見から、「商品提供の仕方、オファーの仕方、セールスの仕方、すべてにおいて一番大切なもの、忘れてませんか？」と問い掛け、その核心を語った。



動画冒頭では、優秀なマーケッターや経営者ほど「王道のやり方を忘れてしまっている」と指摘し、「マーケティング迷子の方、これからマーケティングをやられる方、一度思い出そうじゃないか」と視聴者に呼びかける。「どんな華やかなプロモーションをしても、基本的なマーケティング戦略、考え方に戻ることが全て」と強調する場面もあった。



売れるオファーの要諦について、「現状維持がバカらしく感じるほどの未来ビジョンを与える変化が“圧倒的変化”であり、これに8割以上フォーカスすることが王道である」と熱く語るりゅう先生。“変化”とは単なるスペックや機能の説明ではなく、「あなたの文章が毎回解体と言われるようになる」など、未来の姿を具体的に提示することだと説く。また、「オファー設計の際は、何を提供するのか(要素)と、どのように顧客の悩みを解決するか(構造)の両方が必要」とわかりやすく解説した。



変化の描写を伝える際には、「一度伝えただけでは顧客は忘れてしまうから、何度も、かついろいろな形で変化を訴えかけることが重要」「スペックは脇役。機能でなく“私はどう変わるのか”という部分を徹底的に描くことが肝」など、独自のこだわりを力説。「圧倒的変化の定義は“現状維持がバカらしく感じるほどの未来ビジョンを与える変化”。これを一生忘れずメモして壁に貼ってほしい」と本質を突いた。



圧倒的変化には数字・感情・行動・他人の評価という4タイプがあることにも言及し、「自分にもできそうだという自己効力感を抱かせることで、初めて顧客はワクワクし、購入したくなる」と述べた。さらに、「うまくいかないときは基本にもどる。基本に神が宿る」と“地味な積み重ね”の重要性を何度も強調。「みんな地味なコツコツを嫌うが、そこを徹底することで失敗しなくなる」とアドバイスした。



動画の最後には、「圧倒的な変化を描くテンプレート50連発」を公式LINE登録者に無料でプレゼントする案内も。