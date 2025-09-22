様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、「ミニーマウス」をモチーフにした婚約指輪と、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」をモチーフにした結婚指輪が登場☆

ぷっくりと表現したリボンモチーフなど、シンプルな中にも「ミニーマウス」のかわいらしさをデザインしています。

ケイウノ／ブライダルリング『Tied with Love』

発売日：2025年10月3日（金）

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、「ミニーマウス」をモチーフにした婚約指輪と、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」をモチーフにした結婚指輪。

ブライダルリングのコンセプトは、“あなたとつながる、ちいさなリボン”

ぷっくりと表現したリボンモチーフなど、シンプルな中にも「ミニーマウス」のかわいらしさをデザインした婚約指輪と、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」をさりげなく楽しむ結婚指輪がラインナップされています。

『Tied with Love』／婚約指輪

価格：233,200円（税込）

素材：プラチナ 950、K18 ピンクゴールド、ダイヤモンド 0.2ct

正面はシンプルに、石座へ「ミニーマウス」の象徴的なリボンをしのばせた婚約指輪。

正統派のソリティアデザインながら、ちらりと覗く側面のピンクゴールドが甘く優しい印象を添えてくれます☆

『Tied with Love』／結婚指輪

価格：【上】154,000円（税込）、【下】124,300円（税込）

素材：【上】プラチナ 950, 0.025ct、【下】プラチナ 950

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がモチーフの結婚指輪。

片方は、メレダイヤモンドと「ミニーマウス」を象徴するリボンのモチーフをぷっくりとした立体感で表現！

もう一方には、おそろいの斜めのラインと「ミッキーマウス」のアイコンを小さなくぼみで表現しています。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をさりげなく楽しめるのがポイントです◎

そのほか、ケイウノでは「ミッキーマウス＆ミニーマウス」のブライダルジュエリーを多数展開しています。

「ミッキーマウス」、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたブライダルリングは9種類。

さらに、ケイウノの特許技術から生まれた「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がる特別なダイヤモンド『SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』もラインナップしています。

シンプルな中にかわいらしさをプラスした「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」デザイン。

2025年10月3日（金）よりケイウノから発売される、ディズニー『Tied with Love』のブライダルリングの紹介でした☆

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

