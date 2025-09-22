ミニーがモチーフの婚約指輪とミッキー＆ミニーの結婚指輪！ケイウノ／ブライダルリング『Tied with Love』
様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」
そんな「ケイウノ」から、「ミニーマウス」をモチーフにした婚約指輪と、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」をモチーフにした結婚指輪が登場☆
ぷっくりと表現したリボンモチーフなど、シンプルな中にも「ミニーマウス」のかわいらしさをデザインしています。
ケイウノ／ブライダルリング『Tied with Love』
発売日：2025年10月3日（金）
販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト
ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」
婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。
今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、「ミニーマウス」をモチーフにした婚約指輪と、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」をモチーフにした結婚指輪。
ブライダルリングのコンセプトは、“あなたとつながる、ちいさなリボン”
ぷっくりと表現したリボンモチーフなど、シンプルな中にも「ミニーマウス」のかわいらしさをデザインした婚約指輪と、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」をさりげなく楽しむ結婚指輪がラインナップされています。
『Tied with Love』／婚約指輪
価格：233,200円（税込）
素材：プラチナ 950、K18 ピンクゴールド、ダイヤモンド 0.2ct
正面はシンプルに、石座へ「ミニーマウス」の象徴的なリボンをしのばせた婚約指輪。
正統派のソリティアデザインながら、ちらりと覗く側面のピンクゴールドが甘く優しい印象を添えてくれます☆
『Tied with Love』／結婚指輪
価格：【上】154,000円（税込）、【下】124,300円（税込）
素材：【上】プラチナ 950, 0.025ct、【下】プラチナ 950
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がモチーフの結婚指輪。
片方は、メレダイヤモンドと「ミニーマウス」を象徴するリボンのモチーフをぷっくりとした立体感で表現！
もう一方には、おそろいの斜めのラインと「ミッキーマウス」のアイコンを小さなくぼみで表現しています。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をさりげなく楽しめるのがポイントです◎
そのほか、ケイウノでは「ミッキーマウス＆ミニーマウス」のブライダルジュエリーを多数展開しています。
「ミッキーマウス」、「ミッキーマウス＆ミニーマウス」、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたブライダルリングは9種類。
さらに、ケイウノの特許技術から生まれた「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がる特別なダイヤモンド『SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』もラインナップしています。
シンプルな中にかわいらしさをプラスした「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」デザイン。
2025年10月3日（金）よりケイウノから発売される、ディズニー『Tied with Love』のブライダルリングの紹介でした☆
