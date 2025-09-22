娘の1歳半健診で→母はHPゼロの中、さらなる悲劇…涙が出そうだった話【ママリ】

主人公・綾永さんは、1歳娘の育児に奮闘する日々。今日は、1歳半健診の日です。娘は発語がゆっくりなことや、人見知り・場所見知りが激しいことが気になっています。すると案の定、保健センターに着いた途端、大泣き。保健師との面談、歯科検診、身体測定を何とか終えますが、娘は不機嫌MAX。小児科医の健診前に、何とか落ち着かせたいのですが、そんな時間もなく、すぐに呼ばれます…。著者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんの漫画作品『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』をダイジェスト版でごらんください。

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

分かってはいたけど、ショック…

ある程度、予想はしていましたが、やはり2歳での再診を告げられてしまいました…。頭ではわかっていても、母として、やはりショックな気持ちがありますね。



そして、次はいよいよ健診のラストです。ところがその前に、ひと波乱が起きます…。

まったく泣き止まない、1歳娘

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

いくつかの健診を受け、娘の疲労は限界に近付いているようです。さらに、おなかも空いている様子。



ただ、まわりにも他の子がいる状況の中、食べ物はあげにくいですね。なんとか泣き止ませる方法はないのでしょうか？

意を決して、申し出てみた！

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

いろいろと手を尽くしても、子どもは泣き止まないことも…。母である、綾永さんの体力も削られる一方です。



本作では、人見知り・場所見知りが激しい娘の1歳半健診での様子が描かれています。また、2歳での再診を告げられ、ショックを受けます。



「まわりと比べても仕方ない」と、わかっていても、やはり集団での健診の場では、他の子の様子が目に入るもの。気になってしまう気持ち、理解できますね。子育てに奮闘する親にとって、共感ポイント満載の作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）