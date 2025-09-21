クロミ20周年♡全国で楽しめる「クロミ カフェ」開催！限定フード＆グッズも

2025年、サンリオの人気キャラクター「クロミ」がついにデビュー20周年を迎えます。その記念として「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が東京・宮城・愛知・大阪で期間限定オープン♡Y2Kギャルをテーマにしたビジュアルや、胸キュン必至の限定メニュー、描き下ろしアートを使ったオリジナルグッズまで盛りだくさん。クロミの世界観に浸れる特別な空間が全国に登場します。

クロミ20周年を祝う♡限定メニュー

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661943

カフェでは「KUROMI HAPPY DAYS プレート」（1,690円）や「ツンデレ♡クロミパスタ」（1,590円）、「GALカワMAX☆カレー」（1,590円）など、見た目も可愛いフードが登場。

デザートは「クロミ♥パフェ」（1,490円）や「うちらクロミ推し♡ハピバグラスケーキ」（1,490円）がラインナップ。

ドリンクも「KUROMI♡フロート」（990円）、「ギャルい☆クロミのフルーツソーダ」（890円）、「ラテにも降臨☆クロミさま♡」（890円）など、フォトジェニックなメニューが揃います♪

オリジナルグッズ＆特典も見逃せない

事前予約特典としてA5クリアファイル（全2種）、さらに3,000円（税込）以上の飲食でクリアカード（全5種）がランダムでもらえる特典付き。

グッズは「アクリルキーホルダー」（825円）、「ラメ缶バッジ」（660円）、「サテン巾着」（1,760円）、「エコバッグ」（2,750円）、「ボールチェーン付きマスコット」（2,970円）など多数♡

さらにスーベニアとして「アクリルコースター」（990円）や「マグカップ」（2,200円）も用意され、クロミ推しにはたまらないコレクションです。

開催スケジュール＆アクセス情報

全国4都市で順次開催されるので、旅行やお出かけに合わせて訪れてみてはいかがでしょうか。

・東京/新宿（ルミネエスト新宿店）10月9日～11月30日

・宮城/仙台（イオンモール新利府）10月14日～11月9日

・愛知/名古屋（名古屋ラシック店）11月8日～12月7日

・大阪/天王寺（天王寺MIO店）11月20日～12月21日

クロミと過ごす特別な時間を♡

クロミ20周年を祝う限定カフェは、ここでしか味わえないメニューや、思わず集めたくなるオリジナルグッズが満載。

可愛さとギャル感を融合したY2Kテイストの世界観は、クロミファンはもちろん、友人や家族とのお出かけにもぴったりです。

秋冬のお楽しみイベントとして、ぜひ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」でクロミと一緒にハッピーな時間を過ごしてみませんか？